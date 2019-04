Invaze polské salmonely pokračuje. Část z další půl tuny masa Češi snědli

13:43 , aktualizováno 13:43

Z Polska se do Česka dovezly další dvě zásilky kuřecího masa se salmonelou. Jedna zásilka kuřecích chlazených čtvrtek putovala do Hradce Králové-Březhradu a následně do stravovacích zařízení v Pardubicích. Druhá plná řízků zase do skladu formy Bidfood v Chlumci nad Cidlinou. Veterináři maso dohledávají.