Schodek veřejných financí bude klesat. Dluh poroste, odhaduje ministerstvo

13:03

Schodek českých veřejných financí by měl do roku 2023 klesnout z letos odhadovaných 6,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 3,6 procenta. Vládní dluh by měl naopak stoupnout do roku 2023 na 47,4 procenta HDP z letos plánovaných 39,4 procenta. Vyplývá to Konsolidační strategie veřejných financí ČR, kterou ministerstvo financí poslalo poslancům.