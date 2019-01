Nový rekord. V Česku se loni vyrobilo téměř 1,5 milionu osobních aut

Rostl také export osobních vozidel, meziročně o dvě procenta, zatímco domácí poptávka o 1,7 procenta poklesla. Automobilky podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Bohdana Wojnara těžily z pokračující silné poptávky, ale zároveň se pohybovaly na hranici své kapacity.

„Celková poptávka ještě rostla, byť třeba v Číně trh po mnoha letech klesl. Museli jsme se ale také vyrovnávat s regulatorním rámcem, například novým způsobem homologačního měření emisí WLTP,“ řekl Wojnar v rozhovoru s ČTK.

Škoda Auto zvýšila výrobu na 886 103 vozů, meziročně o 3,3 procenta více. Za nárůstem výroby stojí podle firmy důsledná modernizace a rozšíření českých výrobních závodů. Pro zajištění budoucnosti bude Škoda investovat dvě miliardy eur (více než 50 miliard korun) do elektromobility a nových služeb mobility, uvedla dnes v tiskové zprávě.

Roste i výroba autobusů, přívěsů a motocyklů

V nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech naopak produkce klesla o 4,6 procenta na 340 300 aut, což bylo ale o 3,1 procenta více, než předpokládal původní plán. Kolínská TPCA se v roce 2018 vrátila k růstu výroby, a to o šest procent na 210 993 vozidel.

Výroba autobusů se za leden až prosinec zvýšila o 5,6 procenta na 4890 vozů. U největšího výrobce Iveco produkce stoupla o 4,4 procenta na 4283 vozidel. SOR Libchavy zvýšil výrobu o více než pětinu na 573 autobusů. KH motor Centrum z Opavy vyrobila 34 autobusů.

Údaj o výrobě nákladních aut za celý rok nebyl k dispozici. Do září vyrobily Tatra a Avia 598 vozů. Výroba přívěsů a návěsů loni meziročně vzrostla o 0,4 procenta na 25 298 vozidel. Jediný výrobce motocyklů, týnecká Jawa vyrobila 1493 strojů, tedy o 162 kusů více než v roce 2017.

Letos už výroba aut neporoste, tvrdí Wojnar

Automobilový průmysl tvoří v ČR přibližně devět procent hrubého domácího produktu, loni se zasloužil přibližně o dvě třetiny českého exportu. Výroba aut však letos dále neporoste, míní prezident AutoSAP Wojnar. Naráží totiž na kapacitní i ekonomické limity.



„Nacházíme se opravdu v situaci, kdy máme za sebou jeden z nejdelších konjunkturálních cyklů v historii. Výroba překonávala rekordy posledních pět let v řadě a to nemůže trvat do nekonečna. Určité zpomalení růstu jsme přitom pocítili již v minulém roce. Letošek by mohl oscilovat okolo loňské úrovně, což samo o sobě nemusí být špatná zpráva,“ řekl Wojnar.