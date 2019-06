Konec éry hypermarketů? Češi upřednostňují pohodlný nákup v menší prodejně

Tržby v maloobchodu v prvních třech měsících letošního roku zaznamenaly meziročně nárůst o 3,5 procenta, což ovlivnily vyšší ceny a mírný růst spotřeby. Tuzemský maloobchod přitom výrazně táhnou čerstvé potraviny, vyplývá z aktuální studie Nielsen Shopper Trends.

Studie srovnala obchodní řetězce na českém maloobchodním trhu pomocí takzvaného Store Equity Indexu, který určuje sílu značky jednotlivých řetězců co do oblíbenosti, ochoty zaplatit více za produkty v daném obchodě a cestovat do něj na delší vzdálenost. Na první místo se poprvé dostal Lidl, který si vyměnil pozici s Kauflandem. Na dalších místech jsou Tesco, Albert a Globus.

V tržbách sice stále patří prvenství hypermarketům, jejichž tržní podíl činí 36 procent. Postupně však podle manažera výzkumné agentury Nielsen Břetislava Chovítka oslabují vůči menším supermarketům a diskontům. Snižuje se také počet obchodů malých formátů, takzvaných tradičních smíšenek. „V dlouhodobém horizontu výrazně ztrácí – ve srovnání s obdobím před deseti lety se jejich počet snížil o 14 procent a dále klesá,“ uvedl.

„Hypermarkety meziročně ztrácí, naopak menší formáty, jako supermarkety, diskonty a specializované drogerie, meziročně výrazně rostou,“ řekl Chovítek. Ovlivňují to dva faktory - počet transakcí, tedy kolik zákazníků do nich chodí, a velikost nákupního koše - kolik utratí za jeden nákup.

Zájem o zdravější potraviny roste

Za posledních deset let podle Chovítka vzrostl počet obchodů moderního typu (nad 401 metrů čtverečních) o více než 200 (o 14 procent). Naopak počet tradičních smíšenek s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních o 18 procent klesl. Souvisí to s inovacemi a ochotou investovat do technologií a zážitků pro nakupujícího, dodal.

„Na prodejní ploše se v posledním období objevuje stále širší škála nových technologií, změna obchodních formátů nebo tzv. omnichannel komunikace, které mají za cíl vytvořit pro zákazníky větší pohodlí a usnadnit a zpřehlednit jim výběr zboží,“ řekl k tomu Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR. Připomenul, že v ČR je největší konkurence obchodních řetězců v Evropě.

Více než v minulosti se čeští zákazníci zajímají o zdravější potraviny a alternativy stravování. Podíl čerstvých potravin na celkových tržbách činí až 44 procent. Více než pro polovinu českých nakupujících rozhoduje právě čerstvé ovoce, zelenina a pečivo o tom, kam půjdou nakoupit. Mezi nejrychleji rostoucí zdravé kategorie pak patří rostlinná mléka a jogurty, müsli a cereální tyčinky. V posledních šesti letech se podle Chovítka až sedminásobně zvýšily tržby za maliny a avokádo.

V posledních šesti letech se podle Chovítka až sedminásobně zvýšily tržby za maliny a avokádo, Češi utrácejí i za borůvky, mango, třešně, kokos nebo zázvor. O více než polovinu vzrostl ale i obrat za tvrdý alkohol a slané pochutiny.