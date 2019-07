Kamenné obchody se těší oblibě. Návštěvnost i tržby jim rostou

Průzkum se zabýval obchodními centry ve všech regionech České republiky kromě Prahy. Za posledních pět let jim podle něj vzrostly tržby o více než třetinu. Nejvýrazněji rostly zisky prodejen z oblastí gastronomie, specializovaných obchodů a služeb. Ve všech těchto oborech se nárůst pohyboval nad 7,8 procenta.

„Sektor služeb zaznamenal výjimečné výsledky díky kadeřnickým a kosmetickým salonům a cestovním kancelářím,“ uvádí Klára Bejlová z CBRE. „(Ty) vykazují nejvyšší meziroční nárůst v rámci jednotlivých služeb, a to o 20,2 procenta,“ dodává.



Silně se pak na celkových tržbách z obchodních center podílela móda, přestože byl její růst pomalejší – 3,8 procenta. „Se svým podílem 38 procent na celkových plochách galerií je největším sektorem, a proto jej nejvíce ovlivňuje,“ říká Milan Mašša, šéf poradenství CBRE.



Válka o zákazníky se nekoná

Návštěvnost obchodních center se v loňském roce navýšila o 2,5 procenta. Nakupování v e-shopech, které je mezi Čechy stále oblíbenější (více například zde), se tak s navštěvováním obchodních center nijak významně neovlivňuje. „Nedochází k oslabení nákupních center jako platformy prodeje zboží a služeb. Právě naopak obě platformy vykazují růst,“ komentuje Tomáš Míček z CBRE. O zákazníky se tedy navzájem nepřetahují.

Ani naplněnost obchodních center se v posledních letech výrazně nesnížila. Může za to nejspíš i fakt, že se nijak výrazně nezvýšil nájem – za poslední rok v průměru o jedno procento. Průměr přitom zvyšují prodejny do 1 000 m2, kde nájmy rostly, zatímco u větších obchodů to bylo naopak.

„Navzdory kontinuálnímu růstu obratů v posledních třech letech u kotevních nájemců, nad 1 000 m2, nájemné v této velikostní kategorii klesalo, a to až o 6,2 procenta meziročně,“ uvádí Mašša.

Neupadající potenciál nákupních center si dobře uvědomují i investoři. V příštích čtyř letech jich má vyrůst několik nových a část se jich bude rozšiřovat – jejich prodejní plocha by se tak měla po celé republice navýšit o více než 260 tisíc metrů čtverečních.

„Zlepšení ekonomické situace v regionu vede ke zvyšování maloobchodních tržeb. To přitahuje zájem zahraničních obchodníků a výstavbu maloobchodních nemovitostí nejenom v Česku, ale i v Polsku či na Slovensku,“ vysvětloval zájem investorů pro iDNES.cz v červnu Marjan Gigov z poradenské společnosti Colliers International.