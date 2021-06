Většina rodičů vydá za prázdniny dětí do deseti tisíc, zjistil průzkum

Většina českých dětí ve věku od 5 do 18 let prožije letos alespoň část prázdnin mimo domov. Jen šest procent dětí je celé stráví doma. Největší část dětí, přibližně čtvrtina (24 procent), prožije dva týdny prázdninového dobrodružství mimo domov. Pětina českých dětí (22 procent) bude mít od rodičů zajištěný program mimo domov na tři týdny a celý měsíc nebude doma spát 19 procent dětí.

Do deseti tisíc korun chtějí do prázdninového pobytu svého dítěte letos investovat téměř dvě třetiny rodičů. Proti loňským prázdninám se to přitom nijak nezměnilo, vyplývá z průzkumu.

Pokud jde o formu pobytu, jasně vede oblíbená prázdninová trojkombinace. Společná dovolená s rodiči (v ČR 65 procent dětí, 22 procent v zahraničí), babička s dědečkem (57 procent) a tábory (31 procent pobytový tábor, 21 procent příměstský tábor).

Zdroj: průzkum Equa Bank (proběhl prostřednictvím platformy Instant Research na reprezentativním vzorku 500 českých rodičů s dětmi ve věku 5-18 let, respondenti mohli zvolit více odpovědí)



Podle předsedy představenstva Asociace dětské rekreace Miroslava Topinky je letos zájem o všechny typy táborů. „Děti chtějí být mezi svými vrstevníky a tolik jim nezáleží, kde či o jaký typ se jedná,“ říká.

Cenu letního prázdninového tábora určuje konkrétní zaměření a délka konání. Čtrnáctidenní pobytový tábor se cenově pohybuje v rozmezí od 3 500 do 7 000 korun. Týdenní tábory pořádané soukromými firmami se pohybují od čtyř do sedmi tisíc. „Samozřejmě skautský tábor nebo ten na zelené louce je levnější než tábor, který poskytuje vyšší komfort,“ doplňuje předseda představenstva asociace.



K ceně pobytu se samozřejmě musí přičíst i kapesné pro děti. Největší část českých rodičů (téměř polovina) z těch, kteří pošlou děti na tábor, vybaví děti kapesným do 50 korun na jeden den pobytu. Většina z nich (86 procent) dává dětem kapesné v hotovosti, ale 14 procent jim ho pošle na platební kartu, kterou má dítě s sebou na táboře.

Pojištění dětí i pobytů

Do plánování prázdnin stejně jako loni zasáhla i v tomto roce pandemie. A stejně jako u řady dalších otázek je v tomto případě postoj společnosti výrazně rozdělený.

Přibližně polovina rodičů považuje za důležité vzít v úvahu při plánování prázdnin pandemickou situaci a druhá polovina to za důležité nepovažuje. Při úvahách, zda pošlou děti k prarodičům, bere třetina českých rodičů v potaz to, zda byli babička a dědeček již očkováni proti covid-19. Naopak pro tři čtvrtiny to žádnou roli nehraje.

„Pandemická situace se promítá i do úvah o cestovním pojištění dětí na některou z prázdninových cest. Čtvrtina českých rodičů ho bude uzavírat a bude si předem zjišťovat, zda kryje i rizika spojená s covid-19. Dalších 13 procent ho bude také uzavírat, ale nebude si zjišťovat, zda se vztahuje i na rizika s covidem-19. Zbývajících 62 procent uzavření cestovního pojištění neplánuje,“ uvedla Kateřina Petko, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank.