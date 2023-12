KOMENTÁŘ: Co přidá inflace, požerou daně. Co nás čeká v příštím roce

Sázkou na poskytnutí naděje tak vlastně premiér ve vánočním projevu moc neriskoval. Je to totiž to poslední pozitivní, co mohl veřejnosti slíbit. Naději si veřejnost asi udrží, ať už bude příští rok jakýkoli.

Smysluplnější tázání má být ne po tom, zda příští rok bude nadějný, ale zda bude lepší. Takového příslibu se již premiér raději vyvaroval – šalamounsky pronesl jen větu o „naději, že příští rok bude lepší“. Uvedl ovšem i pár tvrdších faktů, které mají dokládat, že roku 2024 bude lépe než letos. Platí však ono zprofanované „ano, bude líp“?