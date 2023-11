Za „úsporný“ balíček zaplatí stát 86 milionů. Kvůli úpravám v IT systému

Generální finanční ředitelství uzavřelo smlouvu s dodavatelem IT systému pro finanční správu – firmou O 2 IT Services, který má za zapracování legislativních změn z balíčku dostat 85,9 milionu korun, jak MF DNES zjistila z registru smluv. Je to v době úspor v pořádku? „Uzavřením prováděcí smlouvy finanční správa plní povinnosti jí stanovené zákonem a zajišťuje tak řádnou správu daní,“ tvrdí vedoucí tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství Lukáš Heřtus.

Balíček má v příštích dvou letech zlepšit stav rozpočtu až o 150 miliard.