Hrozí ztráta konkurenceschopnosti, říkají čeští šéfové. Optimismem šetří

Podnikatelé a šéfové firem odpovídali na následující dotazy:

1. Jak podle vás zvládá Česko aktuální energetické a ekonomické problémy?

2. Co čekáte od roku 2024?

Štěpán Ašer J&T Banka

1. Navzdory mediálnímu rozruchu a opakovanému poukazování na to, co šlo udělat lépe, považuji za klíčové hodnocení agentury Moody’s. Ta Česku vrátila ratingový výhled na stabilní. Přičemž poukázala právě na to, jak se Česká republika dokázala zbavit závislosti na ruském plynu zajištěním kapacit LNG terminálů v Německu a Nizozemsku a dodávkami norského plynu.

2. V roce 2023 táhla ekonomiku dolů spotřebitelská poptávka. Věřím, že spolu s návratem růstu reálných mezd dojde v této oblasti k oživení. Protiváhu přinese i ozdravný balíček vlády. Rozhodující také bude vývoj u našeho hlavního obchodního partnera, tedy v Německu. To totiž – podobně jako Česká republika – stojí před výzvou v podobě vysokých cen energií, které mají dopad především na těžký průmysl. Výrazné oživení české ekonomiky proto v příštím roce neočekávám.

Martin Beháň Rohlík

1. Zaměříme se na zachování přijatelných cen, které budeme schopni udržet i díky zefektivňování procesů a automatizaci, abychom mohli pomoci našim zákazníkům v době, kdy je to nejvíce potřeba.

2. Pro rok 2024 očekáváme situaci podobnou letošku, kdy i přes očekávaný pokles inflace budou lidé stále opatrní v utrácení. Proto chceme i nadále zlepšovat naši službu, sortiment i nabídku.