Sousední země těžce dopují, takhle Česko závod prohraje, říká ekonom

Podle ekonoma Lukáše Kovandy narušuje nepoměr dotací v Evropské unii jednotný vnitřní trh. Řekl to v pořadu 360° televize CNN Prima News. „Pokud poskytuji doping vybraným sportovcům, pak narušuji jednotný trh,“ uvedl. Brusel by měl podle něj být ráznější. „Pokud bychom chtěli být morálně čistí a rušit dotace, muselo by se to odehrát napříč Evropskou unií,“ řekl.