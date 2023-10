Odborník: Pěstitelské pálení je nárazník před černým trhem, kvůli dani zmizí

V současnosti se odvádí na spotřební dani 32 250 Kč na hektolitr etanolu. U půllitrové láhve 40procentní lihoviny tak vyjde spotřební daň na 65 korun. Po zvýšení o 10 procent se tak cena na půllitr zvýší o 6,5 koruny v příštím roce na 71,5 Kč, podobně tomu pak bude v roce 2025.

Podle Gottwalda bude v příštím roce pokles větší, protože daň bude už nižší než v sousedním Rakousku a Německu. „A my to tam prostě máme blízko,“ dodal. Odliv klientely k přeshraničním nákupům tak podle něj zesílí.

V příštím roce ale ještě nedosáhne výše daně poplatky placené na Slovensku a v Polsku. To se podle něj stane až v následujících letech a potom bude pokles odvedených peněz do státní kasy radikální. „Myslím si, že už teď to zvýšení narazí na hranici možné, a bude se i tedy méně pít,“ dodal s tím, že to možná i kvůli ochraně zdraví obyvatel částečně plán byl.

Dopady na české ovocné lihovary, které produkují zboží na špičkové úrovni, zase moc velký nebude, protože už nyní nabízejí poměrně drahé nápoje. Problém ale podle něj budou mít pěstitelské palírny, tedy místa, kam si lidé vozí svou úrodu k vypálení. „Lidé, kteří si nechávají pálit svoje ovoce pěstitelsky, tak sice chtějí nějakou kvalitu, ale hlavně to dělají kvůli ceně. A ti musí přeběhnout k černému trhu,“ tvrdí. Podle něj pak do tří let, tedy za dobu plánovaného zvyšování daně, zavře 30 procent palíren.