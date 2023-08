Mechanismus na spotřební daň bez administrativy nevidíme, říkají vinaři

Ministr zemědělství Marek Výborný není jako jeho předchůdce Zdeněk Nekula (oba KDU-ČSL) absolutně proti zavádění této daně, která se u ostatních typů alkoholu platí, nesmí ale na vinaře klást příliš velké administrativní nároky.

Jak ve středu řekl portálu iDNES.cz prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad, bez změn zákonů o celní správě podobná alternativa zatím není známá. „Možná takový mechanismus je, ale my ho v současné době nevidíme. Naše legislativa jak o spotřebních daních, tak ale i jiná na to není nachystaná,“ vysvětlil.

Nikdo ale nepočítá s tím, že by se daň objevila už v současnosti Sněmovnou projednávaném konsolidačním balíčku. Zvýšení daně na tichá vína navrhla současnému kabinetu Petra Fialy Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Danit pouze velké není prakticky možné

Návrh NERVu počítal s nulovou sazbou pro malá vinařství, kterých je naprostá většina. Jedině tak by totiž celní správa vše zvládla řekněme s pouze lehkým zvýšením nákladů a byrokracie na straně státu,“ vysvětluje svaz. To ale není možné, protože evropská směrnice zakazuje, aby spodní sazba spotřební daně klesla pod polovinu horní. „Osvobodit od spotřební daně malá vinařství lze jedině tehdy, kdy nedojde k prodeji vína. A to je absurdní,“ doplnil.

V takovém případě NERV navrhl, aby i malá vinařství měla polovinu spotřební daně velkých producentů, část peněz by se pak vrátila malým výrobcům dotací. To ale podle Chlada také není průchodné, každá dotace musí být odsouhlasená Evropskou komisí a tato podpora by nebyla slučitelná s evropským právem. Podobně ani zavedení daně jenom na dovozová vína není možné kvůli jednotnému evropskému trhu.

Prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek pak uvedl, že je rád, že pracovní skupina ohledně tématu daně vznikla a že debata bude odborná a seriózní. „Za Vinařskou unii určitě budeme chtít znát odpověď na otázku, zdali vláda potažmo ministerstvo plánuje otevřít debatu na úrovni EU, protože jsem přesvědčení, že bez celoevropského řešení bude vždy docházet k protekcionalismu nebo znevýhodnění vinařů z vybraných zemí,“ sdělil.

Zároveň by chtěl jednat o tom, jaký by byl reálný výběr daně, protože plánované čtyři miliardy korun jsou podle něj nepodložené a nezakládají se na reálných datech. „V této částce se například vůbec nezohledňuje očekávaný pokles trhu, a tím i výběru daně, ani náklady spojené s výběrem daně,“ doplnil.

Ministr Výborný je hlavně zvědavý, s čím přijdou celníci ohledně administrativních povinností spojených s daní. Je ale připravený debatovat celý podzim. O výsledcích středeční schůzky by měl informovat večer. Pro nulovou spotřební daň na tichá, tedy nešumivá vína, jsou dlouhodobě právě lidovci, naopak velká část zbytku vládní koalice by daň chtěla zavést.