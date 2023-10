Výdaje se utrhly z řetězu, říká Fiala z SPD. Rady nepotřebujeme, reaguje Výborný

Podle Radima Fialy by se měly první zrušit vládní agendy před škrty v platech státních zaměstnanců. Ministr to odmítl s tím, že dělá všechno pro to, aby se platy nesnižovaly.

Fiala balíček považuje za okrádací, zvyšování daní podle něj nemá žádnou strukturu ani koncepci do budoucna. „Výdaje státního rozpočtu se utrhly ze řetězu,“ říká.

Dále uvedl, že vládní koalice dva a půl roku „nic nedělala“ a nyní chce provádět zásadní škrty. Cílem jeho kritiky se stal především návrh na snížení platů státních zaměstnanců o devět miliard korun, který je součástí ozdravného balíčku.

Za zásadní považuje reformu státní správy a plošných sociálních dávek, které berou lidé, kteří 30 let nepracují a žijí na nich. Tam by se podle něj mělo začít škrtat. Výborný Fialovo stanovisko odmítl s tím, že nepotřebuje jeho rady. „Je to odpovědnost každého a já tato doporučení úplně nepotřebuji,“ opáčil.

Dotace jsou přesně cílené, říká ministr. Ničí české zemědělství, oponuje Fiala

„Kdo může pracovat, ten má pracovat, kdo nemůže pracovat, tomu je potřeba cíleně adresně pomoci“, dodal ministr.

Dotace by podle něj měly směřovat tam, kde je potřeba něco „hasit“, tedy cíleně. Radim Fiala oponuje, že státní agenda a její nakládání s dotacemi ničí české zemědělství.

Fiala dále podotknul, že vládní balíček přinese největší plošné zvýšení daní od roku 1989. „Potřebujeme konsolidovat veřejné finance, to víme. Ale nemá to žádný systém a žádnou strukturu. Je spousta jiných věcí, kam vláda měla směřovat své úsilí. Měla hlavně šetřit na výdajích a nezvyšovat daně,“ prohlásil.

Ministr však odmítl, že by toto bylo hlavním záměrem konsolidačního balíčku. „Týkat se to bude rozpočtu v rámci národních dotací. Škrtneme 10,7 miliardy korun. Neškrtá se ale u potřebných věcí, jako je podpora pěstitelů chmele nebo dotace pro ovocné sady. Velké firmy, které vykazují zisky a byly zvyklé na investiční dotace, si budou muset pomoci sami,“ obhajoval svůj resort Výborný.

Kvůli vládě se vracíme do devadesátek, říká Jermanová

Ve druhé části debaty se utkali poslanci Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), Jan Jakob (TOP 09), Ondřej Lochman (STAN) a Marie Pošarová (SPD).

„Když se škrtá, tak v těch oblastech, kde se škrtat nemá,“ prohlásila na začátku diskuse Jermanová. Kdyby podle ní opozice nezrušila EET, tak by mohla mít už 20 miliard navíc.

„Pod touhle vládou se vracíme do devadesátek,“ dodala. Uvedla, že kabinet nebojuje s šedou ekonomikou dostatečně. Proti konečně podobě konsolidačního balíčku se přitom rázně vymezila. Hnutí ANO podle ní navrhovalo přínosnější a funkčnější kroky k ozdravení veřejných financí.

Koaliční poslanec Jan Jakob jí oponoval s tím, že nejsilnější parlamentní strana v době, kdy byla osm let ve vládě a měla veřejné finance na starosti předváděla politiku rozpočtové zkázy a nyní se snaží kázat. Uvedl, že to považuje za úsměvné.

„Ano, v době růstu se lehce rozdává. Čekal jsem při projednávání balíčku, že od opozice dostaneme opravdové návrhy, bohužel tam nebylo jediné opatření, které by mělo dopad aspoň v řádu miliard korun,“ obhajoval postup vlády Jakob.

EET dále označil za „naprosto nesmyslný experiment hnutí ANO“. Jakýkoliv výnos není prokazatelný, tvrdí s odkázáním na Nejvyšší kontrolní úřad. Výnos daní prý naopak odpovídal tehdejšímu růstu HDP.

„Nevztahovalo se ani na bezhotovostní platby, které jsou dnes většinovou formou plateb. Kdybyste ho chtěli zavádat znovu, tak vám v konsolidaci veřejných financí rozhodně nepomůže,“ prohlásil směrem k Jermanové.

Jermanová se proti tomu ohradila. „To není pravda, snad chodíte po Praze, a tam vám často řeknou –⁠ pouze hotovost, karty nebereme. Takže tohle neříkejte.“

„Vládnete dva roky a nepřipravili jste podklady, které by byly projednatelné. Pak na nás útočíte. My nemáme aparát ministerstev jako vy. Měli bychom s hrstkou našich analytiků dělat práci za vás? To je úplný nesmysl,“ dodala.