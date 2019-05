V osobním bankrotu bylo loni 114 tisíc Čechů. A bude jich přibývat

Nejvíce lidí v osobním bankrotu je v Moravskoslezském kraji, největší podíl „bankrotářů“ na počet obyvatel je na Ústecku. Institut prevence a řešení předlužení poprvé představil mapu osobních bankrotů s nejnovějšími čísly.

Podíl mužů a žen v osobním bankrotu je prakticky vyrovnaný. Téměř třetina ze všech osob v osobním bankrotu jsou manželé a průměrný věk je 45 let.

Osobní bankroty v Česku

V sobotu začne platit novela insolvenčního zákona, díky níž na oddlužení dosáhne více lidí. Nově bude muset dlužník prokázat příjmy ve výši alespoň nezabavitelného minima a to, že je schopen platit kromě běžného výživného měsíční poplatek 2 178 korun, který putuje k věřiteli a insolvenčnímu správci. To však není vše. Během pěti let musí člověk vyvinout veškeré možné úsilí, aby mu soud po uplynulé době oddlužení přiznal.

„Až pak uvidíme, jak k tomu soudy přistoupí a nezhmotní se riziko, že budou na člověka, který měl například příliš nízkou mzdu či půl roku nepracoval, koukat jako na někoho, kdo se nesnažil,“ uvádí Radek Hábl, autor projektu a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Právě nejistota, že po pětiletém snažení soud člověku nepřizná oddlužení, je podle odborníků jedním z důvodů, proč někteří lidé o osobní bankrot hned nezažádají. „Také tu jsou lidé, kteří nejsou ochotní hledat jinou cestu. Jsou v exekuci a na to si zvykli. Pokud by šli do insolvence, bude jim zůstávat méně peněz,“ komentuje Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství v organizaci Člověk v tísni.



Celkově je v Česku přes 800 tisíc lidí v exekuci. Že by se s novelou schylovalo k masovému oddlužení, však Hábl ani Hůle nepředpokládají. „Já si myslím, že se určitě zvýší objem lidí, kteří do insolvence půjdou. Ale o kolik, to ještě teď nevím, bude to souviset s náběhem nového systému. Můj odhad je, že první rok o osobní bankrot požádá minimálně 50 tisíc lidí, to není velké vítězství,“ říká trochu skepticky Hůle.

Každý rok přibude 20 tisíc nových bankrotů. Podle Hůleho je v Česku zhruba 500 tisíc lidí, pro které je oddlužení jediné řešení. „Nejistota na konci je ale velká,“ dodává.

Vaše dluhy, náš byznys

Důležitým ukazatelem je v tomto ohledu poměr počtu osob v osobním bankrotu k počtu osob v exekuci. Například Praha si vede velmi špatně – z lidí, kteří jsou v exekuci, prochází insolvenčním řízením pouze sedm procent. Opakem je Pardubický kraj, kde oddlužením prochází každý pátý.



Mapa osobních bankrotů má kromě čtvrtletně zveřejňovaných dat informovat například i o firmách, které se na neznalosti dlužníků přiživují. Za sestavení insolvenčního návrhu si účtují až desetitisíce korun. To je však nezákonné. Ne vždy navíc dlužníka dovede k oddlužení. Tento obchod s chudobou se pokusilo ministerstvo spravedlnosti ukončit před dvěma lety, kdy stanovilo strop čtyři tisíce korun za sepsání insolvenčního návrhu. Akreditované neziskové společnosti tuto službu nabízejí zdarma.



Problém však podle místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích a insolvenčního soudce Zdeňka Strnada přetrvává. Letošní novela jde proto ještě hlouběji. Postižen bude nejen ten, kdo nezákonnou službu poskytne, ale také ten, kdo ji zprostředkuje. „Zjistilo se, že akreditované společnosti mnohdy nejsou jen dobročinné spolky, ale často se za nimi skrývají původní oddlužovací společnosti,“ říká Strnad. Za nezákonné poskytování služeb v oddlužení může firma dostat pokutu do výše 500 tisíc korun.