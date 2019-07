Nová pravidla oddlužení lidi lákají. Navzdory očekávání je však zájem nízký

„S ohledem na to, že v exekucích se nachází více než 800 tisíc lidí, potřebovali bychom v prvních letech alespoň 70-100 tisíc insolvenčních návrhů ročně, abychom zvrátili negativní dopady na ekonomiku a státní rozpočet,” říká Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Optimálně by se tak počet nových žádostí měl měsíčně pohybovat kolem šesti až osmi tisíc.

Jedním z důvodů, proč se zatím nenaplnila očekávání odborníků, může být fakt, že v porovnání s exekucí zůstává lidem v insolvenci méně peněz. Na stanovenou dobu pěti let se dlužník musí uskromnit na minimum a prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat. Oproti původní úpravě je současné oddlužení řešeno vždy zpeněžením veškerého majetku dlužníka a současně i srážkami z jeho příjmů.

„Setkáváme se s tím, že dlužníci kvůli nižší nezabavitelné částce nechtějí do procesu oddlužení vstupovat a raději setrvávají v režimu exekuce,” vysvětluje Pavla Aschermannová z neziskové organizace Rubikon centrum poskytující dluhové poradenství.

Podle insolvenční správkyně Radky Šimkové spočívá nižší nárůst v kombinaci několika faktorů. Kromě výše zmíněné problematiky uvádí i omezené kapacity zpracovatelů návrhů ale i léto a prázdniny. „Dlužníci mohou nechat řešení svých problémů až po tomto období,“ říká Šimková.

„Oproti původní úpravě bude oddlužení řešeno vždy zpeněžením veškerého majetku dlužníka a současně plněním splátkového kalendáře. Jedinou výjimkou z prodeje majetku bude obydlí dlužníka, tj. nemovitost, ve které dlužník bydlí a jejíž hodnota není nepřiměřená oproti obvyklé ceně . To však bude ještě specifikováno příslušnou prováděcí vyhláškou a velmi přísně posuzováno,“ uvádí za Exekutorskou komoru ČR její prezident Vladimír Plášil.

Počty žádostí o osobní bankrot

Nejvyšší nárůst zaznamenaly Moravskoslezský, Ústecký a Liberecký kraj, nejméně návrhů přibylo na Plzeňsku. V některých regionech také výrazně přibylo žádostí, které byly odmítnuty.



„Z celkového počtu podaných návrhů byl u 23 procent potvrzen úpadek dlužníka a insolvenční řízení zahájeno, 8 procent návrhů bylo naopak rovnou odmítnuto a insolvenční řízení ukončeno. Zbylých 69 procent návrhů zatím čeká na vyjádření soudu,” odhaluje aktuální data Hábl s tím, že novela zatím nepadá nikoli na kolapsu soudů, ale spíše na formálních chybách ve formulářích – nejčastěji kvůli nedostatečnému prokázání úpadku.

Nejvíce odmítnutých návrhů bylo v červnu v Jihomoravském kraji. V Česku bylo ke konci roku 2018 celkem 114 tisíc lidí v osobním bankrotu. Naproti tomu v exekuci bylo 821 tisíc lidí, z čehož 489 tisíc mělo tři a více exekucí.



Novela počítá s třemi možnostmi oddlužení. V ideálním případě se splacením pohledávek v plné výši. Zrychlenou variantou oddlužení je situace, kdy dlužník v době tří let splatí věřitelům alespoň 60 procent jejich pohledávek.

Významnou novinkou je však možnost vstoupit do insolvence i v případě, kdy dlužník neprokáže, že je schopný splatit alespoň 30 procent svých pohledávek, což bylo doposud podmínkou. Tato hranice se nově stává propustnější. Zda však bude člověk oddlužen rozhodne až soud po pěti letech. Zabývat se bude tím, zda se zájemce „opravdu snažil.“ Senioři a invalidní lidé mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.