Odložené platby, nový český hit. Nahrává jim zákon, experti nabádají k rozvaze

Vyšší zájem nereportuje pouze PlatímPak, ale také společnost Twisto, další poskytovatel odložených plateb. „V roce 2021 jsme na našich dvou trzích zprostředkovali kolem osmi milionů transakcí, o rok později to bylo přes devět milionů a letos téměř jistě překonáme deset milionů transakcí. Minimálně dosavadní průběh roku napovídá, že by to neměl být problém,“ uvedl Jan Hanzlík, country manažer společnosti Twisto pro Českou republiku.

Větší zájem o službu pozoruje také společnost Skip Pay, další poskytovatel odložených plateb, kterému za zády stojí skupina ČSOB. „Zájem o využívání odložené, ale i rozložené platby meziročně výrazně stoupl. Počet klientů narostl meziročně o třetinu,“ vysvětlil Richard Kotrlík, CEO Skip Pay.