MOL prodával závadný benzín. Místo likvidace ho posílal na jinou pumpu

V květnu loňského roku odhalila Česká obchodní inspekce (ČOI) na čerpací stanici MOL v Kaplici benzín, který neodpovídal požadavkům na bezpečnost. Konkrétně nevyhovoval parametr nazvaný „Tlak par DVPE“. Požadovanou hodnotu 62,0 kPA přesahovalo tamních 32 tisíc litrů benzínu o 7,3 kPA.

Část z něj, přibližně 6,5 tisíce litru, pak inspekce v červnu objevila při namátkové kontrole na čerpací stanici MOL na dálnici D1 v Průhonicích ve směru na Prahu, upozornila v úterý organizace Kverulant. „(Tento) benzín byl na základě pokynu pracovníka logistiky obviněné (společnosti MOL) rozvezen na další čerpací stanice,“ stojí v dokumentech ČOI, na které se Kverulant odkazuje.

„Stejně jako po každé jiné čerpací stanici jsme po nich tehdy chtěli nabývací doklady,“ komentoval pro iDNES.cz mluvčí ČOI, Jiří Fröhlich. Místo přepravní společnosti, jejíž předávací doklady inspektoři očekávali, však zjistili, že si benzín dovezla sama firma, a to právě z Kaplice.

„Kolegové zkoumali, jak je to možné. Vzorek z laboratoře, který byl, podotýkám, anonymní, pak prokázal, že je to benzín z Kaplice. Ten místo ekologické likvidace firma převezla na tuto stanici,“ dodal. Tam ho pak zaměstnanci firmy přimíchali do zásob, které na benzínce již byly.

V Průhonicích benzín nevyhovoval parametrům o ještě vyšší hodnotu, než v Kaplicích – o 7,8 kPA. To značí, že zákonu zásoby neodpovídaly ani předtím, než do nich byl závadný benzín z Kaplice přimíchán, tvrdí ČOI.

„V daném období jsme provedli vlastní detailní analýzu pro eliminaci výskytu podobných situací. V obou zmiňovaných případech se jednalo o parametr, který neměl a nemá žádný negativní efekt na činnost vozidla,“ uvedl pro IDNES.cz Tomáš Lux, retailový ředitel MOL ČR.

Zvýšený tlak může poškodit motor

Chybějícího přibližně 25,5 tisíce litru podle Fröhlicha firma pravděpodobně stihla prodat ještě v Kaplicích, dříve než inspekce dokončila laboratorní testy a zakázala firmě vadné palivo prodávat.

Na rozdíl od nedostatečného bodu vzplanutí, který je nejčastějším přečinem prodejců nafty, může benzín, u kterého tlak par DVPE přesahuje povolené hodnoty, poškodit motor. Palivo totiž může začít vřít v čerpadle, palivové cestě a nebo injektorech, čímž znemožňuje správně dávkovat množství paliva v karburátoru.

Motor je pak neúměrně zatížený, případně vůbec nemusí jít nastartovat (tzv. se „udusí“). Zvyšuje se také množství atomů CO 2 , které motor vypouští do ovzduší.

„Ke zvýšení tlaku typicky dochází, když je benzín nějakým způsobem kontaminovaný, například je v něm příliš mnoho lihu,“ řekl iDNES.cz Vojtěch Razima, ředitel organizace Kverulant. „Je to už poměrně nebezpečná závada,“ dodal. S tím však nesouhlasí ČOI, která ve svých materiálech popisuje tento případ jako méně závažnou a neúmyslnou odchylku s malým vlivem.