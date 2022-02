Ministerstvo financí snížilo výdaje kapitolám, méně dostane obrana i doprava

Nejvyšší výdaje má mít tradičně ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), kterému navíc výdaje ve srovnání s předchozím návrhem rostou mimo jiné kvůli letošní očekávané mimořádné valorizaci důchodů. Celkové výdaje resortu by tak měly činit zhruba 758 miliard korun. Loni mělo MPSV schválené výdaje 714,4 miliardy korun a návrh vlády Andreje Babiše počítal pro letošek s 740,6 miliardy korun.

Návrh počítá s růstem výdajů ve srovnání s předchozím návrhem na letošní rok vedle MPSV také u úřadu vlády, Bezpečnostní informační služby a státního dluhu. Beze změny by měly mít výdaje Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, ombudsman, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Národní rozpočtová rada.

Nižší rozpočet pro obranu i dopravu

Ministerstvo obrany by mělo hospodařit s rozpočtem o 5,4 miliardy korun nižším zejména kvůli neuskutečněné zakázce na bojová vozidla pěchoty. Celkové výdaje resortu by tak měly být 88,1 miliardy korun. Ministerstvo dopravy by mělo hospodařit se 107,2 miliardy korun. To je méně o 9,1 miliardy korun zejména kvůli snížení slev na jízdném nebo kvůli čerpání nespotřebovaných výdajů z loňského roku. Úspory by se přitom neměly dotknout výstavby nových dálnic a železnic.

Ministerstvo školství by mělo mít o 5,1 miliardy korun méně ve srovnání s návrhem předchozí vlády, tedy 249,6 miliardy korun. Zároveň je to o zhruba deset miliard korun více než v roce 2021. Úspory by mělo dosáhnout snížením neobsazených tabulkových míst.

Ministerstvo zdravotnictví bude mít proti návrhu předchozí vlády k dispozici o 5,8 miliardy korun méně, celkem zhruba 18 miliard korun. Uspořit by mělo na výdajích na nákup vakcín proti koronaviru, které budou financované z nespotřebovaných výdajů loňského roku. Zároveň návrh počítá se zachováním výše plateb za státní pojištěnce na úrovni loňského roku.

Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být 1613,2 miliardy korun a výdaje 1893,2 miliardy korun.

Z materiálu dále vyplývá, že MF vyčlenilo na platy pro letošní rok méně peněz, než navrhovala předchozí vláda. Zároveň je ale objem peněz vyšší, než počítal rozpočet v loňském roce. MF tak letos plánuje na platy včetně příslušenství vydat 333,8 miliardy korun. Předchozí návrh počítal s 342,6 miliardy korun a rozpočet schválený pro rok 2021 s 320,1 miliardy korun.