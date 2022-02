Vyrovnaný rozpočet? Při těchto příjmech není reálný ani za 4 roky, říká Horská

Horská upozornila na to, že cíl v podobě vyrovnaného státního rozpočtu se vládě nemusí při současných příjmech splnit ani v následujících čtyřech letech. Z jejího pohledu proto dává smysl uvažovat třeba o navyšování některých daní, jako jsou kupříkladu spotřební daně. Zároveň ale chápe, že vláda Petra Fialy takové navyšování v minulých měsících odmítla, a proto to nebude snadné.

Jak hodnotíte první měsíc rozpočtového provizoria? Udělala vláda dobře, že k němu přistoupila?

Rozpočtové provizorium bylo prakticky nutností. Státní rozpočet připravený minulou vládou byl totiž velmi špatný. Nezohledňoval očekávaný růst české ekonomiky. Podceňoval stoupající trend spotřebitelských cen, což ale vládě nevyčítám, jelikož ten skutečný nárůst byl velkým překvapením pro nás všechny.

Kriticky rovněž hodnotím výdajovou stranu minulého rozpočtu. Nepočítal s žádnou další koronavirovou pomocí. Neměl žádné ambice ohledně zkrocení rozpočtových schodků v době, kdy už se česká ekonomika měla dostávat zpět na předpandemickou úroveň. Minulý rozpočet byl hýřivý a nezohledňoval ekonomickou aktivitu už v době, kdy se sestavoval.

V kontextu nové vlády se často hovoří o malém státu. Je ale jeho dosažení s ohledem na současné úlohy státu v ekonomice vůbec reálné?

Reálné to je. Vláda ale stojí před těžkým úkolem. Čekat se v tomto ohledu dají četné protitlaky od nejrůznějších zájmových skupin. Pokud malý stát opravdu chceme, půjde v ekonomice o velké změny. Zvyknout si na ně bude muset třeba i byznysová sféra, která se rozloučí s celou řadou dotačních titulů. Je zřejmé, že takové kroky ke zeštíhlení státu budou trvat delší dobu.

Chybou předchozí vlády bylo, že se snažila trochu populisticky v myslích občanů vytvářet sjednocenou koncepci paternalistického státu, na který se budeme moci vždy v případě nouze obrátit, a nízkých daní. To ale nejde. Buď můžeme mít malý stát, ve kterém občané platí nižší daně a víc se starají sami o sobe, anebo velký stát, který bude zajišťovat hustou sociální síť a lidé budou mít možnost se na něj mít skoro vždy spolehnout.

Ministr financí Zbyněk Stanjura avizoval úspory v řádu několika desítek miliard. Nepovedou ale škrty k útlumu ekonomické aktivity?

Škrty jsou s ohledem dnešní doby na místě. Jeden z důvodů vysoké inflace v Česku je, že tu máme vysoce podpořenou spotřebu domácností, a to třeba i kvůli nedávnému zrušení superhrubé mzdy. Potřebujeme, aby se růst spotřeby domácností přibrzdil. Fiskální politika by měla pomoci centrální bance s tlumením inflace.

Musíme omezovat výdaje, které by šly do spotřeby, a to osobám, které nejsou ve finančním stresu. Transfery by měly být přesně cíleny na sociální skupiny, které mají hluboko do kapsy. Inflaci totiž navyšují hlavně vysokopříjmoví, kteří dostali zhruba osm procent přidáno díky superhrubé mzdě.

Jak velký schodek státního rozpočtu by podle vás byl ještě přijatelný?

Letošní rok není z tohoto pohledu tak klíčový, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde hlavně o to, aby se stát připravil na další léta. Schodky státního rozpočtu by se měly ve vztahu k velikosti ekonomiky v dalších letech postupně přibližovat. Měly by se v horizontu čtyř let dostat pod hranici tří procent HDP, což je realistické i správné tempo, jakým bychom se měli vydat.

Pro mne je důležitá hlavně trajektorie budoucího vývoje. Je potřeba nastavit dlouhodobý trend. Musíme udělat státní rozpočet udržitelným, a to i přes případnou nižší výkonnost ekonomiky. Je na místě revize investiční politiky státu i prozkoumání efektivity sociálních výdajů.

Je vyrovnaný státní rozpočet v dalších letech při současných příjmech státu vůbec reálný?

Není to reálné v horizontu čtyř let. Byla by totiž nutná zásadní reforma současného fungování státní správy. Kromě digitalizace bychom museli zrevidovat i skoro všechny mandatorní výdaje. Řadu z nich ale nejsme schopni ze dne na den upravit. Dostat se do vyrovnaného salda bude při současných příjmech velmi obtížné.

Není tedy třeba nejrůznější daně zvednout?

To je otázka nastavených priorit této vlády. Z mého ekonomického pohledu je současná úroveň výše příjmů v kontextu nastavených výdajů neudržitelná. Výdaje přesahují hranici třiceti procent hrubého domácího produktu. Příjmy se ale pohybují jen okolo dvaceti procent. Nůžky jsou neuvěřitelně rozevřené.

Současný daňový systém si žádá určité změny. Myslím si ale, že zvyšování celkové daňové zátěže občanů není nutné. Můžeme udělat změny ve struktuře daní, ne v jejich úrovni. Je možné navyšovat spotřební daně na určité artikly, nebo provést určité změny třeba v oblasti daně z přidané hodnoty. Snížené sazby DPH jsou totiž v podstatě určitou daňovou výjimkou. Změny jsou ale více než žádoucí.

Mělo by vyrovnané hospodaření státu patřit v dalších letech mezi hlavní priority vlády?

Myslím si, že schodek veřejných rozpočtů je třeba dostat na udržitelnou trajektorii. Důležitý je hlavně nastolený směr. To, že tam budeme třeba až za čtyři roky, nevadí. Kromě toho však vláda musí docílit skutečné změny v oblasti řízení státu a to je snad ještě důležitější. Musí provést reformu státní správy, neboť digitalizace je prostě nutná.

Současné fungování státu obrovsky zatěžuje podnikatele. Stát podle mého nemá zbytečně zasahovat do byznysových záležitostí.

Nastartování trajektorie vývoje veřejných rozpočtů je tedy stejně důležité jako to, že začneme dělat opravdové změny v řízení státu, že se začneme více starat o podnikatelské prostředí. Půjde o to, aby se v České republice dobře podnikalo i žilo.