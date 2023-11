Lidé o pojištění více přemýšlejí i kvůli inflaci, říká šéf Kooperativy

„Ročně vyřídíme přes 650 tisíc pojistných událostí – od drobných odcizení přes závažné škody na zdraví po požáry rozsáhlých průmyslových podniků,“ říká Laur, který v pojišťovně Kooperativa pracuje od roku 2000. Členem představenstva je od roku 2020 a má v něm na starosti odpovědnost za proces likvidace pojistných událostí a další provozní činnosti.

Jak se po pandemii změnilo pojišťovnictví?

Po covidu se nejen česká ekonomika potýká s vysokou inflací a nejistotou vyvolanou válkou na Ukrajině. Ceny surovin a dalších komodit značně vzrostly, zvyšují náklady na škody a vytvářejí tlak na výši pojistného. To se týká všech oblastí pojištění majetku, zejména ale pojištění motorových vozidel. Smluvní servisy požadují za opravy značně vyšší hodinové sazby.

Pokles reálných příjmů i přes valorizaci by mohl vést k částečnému oslabení poptávky po pojištění. Ukazuje se ale, že právě pojišťovnictví dokáže tyto výzvy dobře zvládat, protože se chová přirozeně konzervativně a musí kalkulovat rizika dlouhodobě a udržitelně. Zároveň si lidé uvědomují, že kvalitní pojištění přináší v této nejisté době alespoň nějakou jistotu.

Mění se také preference klientů. Roste význam zákaznické zkušenosti, a proto chceme kromě zajištění proti rizikům rozvíjet i další služby, které klientům šetří čas a starosti, jako jsou například asistenční služby. Zároveň klesá četnost přímého kontaktu, očekáváme růst online obchodu. Nicméně osobní poradenství je pro nás stále nejpodstatnější prodejní cestou, obzvláště pokud jde o komplexnější a rozsáhlejší pojistnou ochranu.

Zejména v péči o firemní zákazníky je poradenství a potřebná pojistná ochrana velmi individuální a odbornost v pojišťovnictví nezbytná. Ale existuje cílová skupina, která online prodej preferuje, na to musíme být připravení. Trend se vyvíjí směrem k hybridní péči o zákazníky, ke spojení osobního a digitálního kontaktu.

Martin Laur Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V pojišťovnictví pracuje od roku 1999, kdy nastoupil do České podnikatelské pojišťovny, do odboru pojištění odpovědnosti. V roce 2000 přestoupil do Právního úseku pojišťovny Kooperativa, jehož se v roce 2009 stal ředitelem. Od roku 2016 do konce roku 2019 byl členem rozšířeného představenstva. K 1. 1. 2020 byl jmenován do představenstva pojišťovny Kooperativa, kdy převzal odpovědnost za proces likvidace pojistných událostí a další provozní činnosti. Je předsedou Legislativní sekce České asociace pojišťoven (ČAP) a členem European Company Lawyers Association (ECLA). V roce 2018 se stal zakladatelem a ředitelem Platformy VIZE 0.

V roce 2021 jste apeloval na nutnost pojistit si celou nemovitost, zlepšilo se to?

Pojištění střechy nad hlavou je klíčová věc, bohužel přesto jsou nemovitosti často podpojištěny a existuje více než třetina nemovitostí, které nejsou pojištěny vůbec. V posledních letech jsme přitom v České republice i okolních státech svědky řady živelních kalamit, například tornádem totálně zničených domů a dalších obřích majetkových škod. A v Německu a Slovinsku škodily rozsáhlé povodně, respektive bleskové záplavy. Zejména tornádo na Moravě způsobilo, že se lidé začali aktivně zajímat o svůj produkt, skladbu a pojistnou částku.

Tornádo jednoznačně zrychlilo i nárůst cen ve stavebnictví, a tím pádem jsou reprodukční hodnoty nemovitostí vyšší, což musí kopírovat i pojistné. Klienty jsme také aktivně oslovili a nabídli jim úpravu jejich pojistných částek a indexaci, která jim zajistí, že i v případě dalšího růstu cen se bude jejich pojistná částka pravidelně aktualizovat a podpojištění jim nehrozí.

Z několika set tisíc oslovených klientů úpravu využila více než polovina. Většina zároveň využila přechod na moderní produkt pojištění majetku, který přináší řadu výhod – především kvalitnější rozsah pojistné ochrany a další výhody, jako vylepšené asistenční služby či cykloasistenci zdarma.

Češi mají hluboko do kapsy. Zaznamenali jste to i na osekávání nákladů na pojištění?

Nepozorujeme zatím nijak dramatické změny, ale lidé o pojištění více přemýšlejí. Zaznamenáváme například zájem o úpravy smluv na novější verze produktů, a to jak u životního, tak majetkového pojištění. Klienti chtějí být kvalitněji pojištěni. Vědí, že právě v době růstu cen a inflace je pojištění jedním o to důležitějším nástrojem na ochranu jejich majetku.

Zároveň přes výraznou inflaci je na českém pojistném trhu znát stále výrazný tlak na cenu pojištění motorových vozidel. To přináší prostor pro nové produkty, kde sazbu může ovlivnit sám řidič, ať počtem najetých kilometrů, nebo zodpovědným chováním, které sleduje telematická jednotka. S telematikou máme už první zkušenosti a můžeme potvrdit, že díky speciální aplikaci v telefonu si již několik tisíc řidičů „vyjezdilo“ cashback přes 30 procent. Navíc díky zodpovědnému stylu řízení jezdí i bezpečněji.

Další oblastí jsou investice. Vlivem nárůstu úrokových sazeb na bankovním trhu klienti zvažují převedení naspořených prostředků například v penzijním připojištění nebo stavebním spoření do jiných investičních nástrojů. Případně je investují do úspor energií, třeba fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel a podobně.

Jaká je v současné době rychlost vyplacení pojistného plnění?

Ročně vyřídíme přes 650 tisíc pojistných událostí. Od drobných odcizení přes závažné škody na zdraví po požáry rozsáhlých průmyslových podniků. Průměrná doba vyřízení škody se tak velmi liší. Od hodin po dny. Před několika lety jsme zavedli u likvidace škod na vozidlech online řešení, kdy technik přímo při prohlídce pomocí tabletu spočítá výši pojistného plnění, a pokud s ním klient souhlasí, okamžitě jej odesílá likvidátorovi, který odsouhlasí platbu. Klientovi tedy může výplata pojistného plnění odejít pár okamžiků po prohlídce poškozeného vozu.

V případě nějakých větších, zejména majetkových kalamit, kdy řešíme najednou několik tisíc škod, je to složitější, a výplata pojistného plnění může několik dní trvat. Ale i v těchto případech aktivizujeme naše techniky a likvidátory, aby prohlídky probíhaly co nejrychleji, a případně klientům vyplácíme obratem zálohy na pojistné plnění, aby mohli začít s opravou svého majetku. Z našich zkušeností pro klienty není až tak rozhodující rychlost, ale ocení, když je proces likvidace jednoduchý, co nejméně byrokratický a přístup likvidátorů lidský.

Nově se budou muset pojistit i elektrokoloběžky a malotraktory – jak to bude probíhat a kolik to bude stát?

Je to tak, povinné ručení se bude nově vztahovat na všechna motorová vozidla, která mají konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h nebo konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h a hmotnost větší než 25 kg, tedy například elektrokoloběžky nebo malotraktory.

Povinné ručení nemusí mít například zahradní traktory, které sice splňují výše uvedené podmínky, avšak nikdy nevyjedou na veřejnou komunikaci, nebo elektrokola, u kterých není elektromotor pokládán za hlavní zdroj pohybu. Statistiky ukazují, že nehody elektrokoloběžek jsou stále častější a mohou způsobit závažné škody na majetku a zdraví.

Klientům nabídneme povinné ručení s balíčkem asistenčních služeb, které jim poskytne kompletní ochranu při užívání elektrokoloběžek a jiných vozidel s elektrickým nebo jiným pohonem. Chceme zajistit, aby naši klienti měli snadný přístup k těmto důležitým službám a aby byli v souladu se zákonem. Ceny se budou pohybovat podobně jako u malých motocyklů, tedy v řádu několika set korun za rok. Rizikovost těchto kategorií je podobná.

V Kooperativě zodpovídáte za oblast likvidace pojistných událostí. Neztížily vám poslední turbulentní roky práci?

Covid nás naučil flexibilitě. Vysoká inflace a růst životních nákladů vedou k osvětě témat jako podpojištění a obecně významu pojištění. Ve prospěch klientů budujeme ekosystémy kolem pojistných produktů, například vlastní síť autoservisů, a klademe důraz na programy prevence nehod, úrazů, nemocí. Turbulentní doba nás tak naopak nutí k větší aktivitě, hledání řešení.

Také jste zakladatelem Platformy VIZE 0. Co si od projektu slibujete?

Platforma VIZE 0 je sdružení firem a institucí, které společně připravují a podporují projekty zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Problematiku bezpečnosti silničního provozu v rámci VIZE 0 chápeme komplexně. Naším cílem je realizovat nebo podpořit preventivní programy pro nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu. Nepopírám, že vzor jsme si vzali ve Švédsku, kde podobná platforma působí již přes deset let.

Pokud se nám podaří zabránit některým zbytečným nehodám, budeme spokojeni. A velkou výzvou je i snížit počet usmrcených na českých silnicích. Každý zachráněný život pro nás bude úspěch. Mezi hlavní projekty, které Platforma VIZE 0 podporuje nebo realizuje, patří Start Driving, MOJE VIZE NULA, Neriskuj krk, Senior bez nehod nebo Jedu s dobou.