Ministr Jurečka představí dotace na solární panely. Sledujte živě

Tiskové konference se zúčastní také ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman a koordinátor kampaně ZkrotimeEnergie.cz Martin Sedlák.

Za obrovským zájmem o fotovoltaiku stojí rostoucí ceny elektřiny a dotace z programu Nová zelená úsporám. Právě skokový nárůst cen elektřiny zkrátil návratnost investic do solárních panelů a instalační firmy dnes slibují, že se vložené peníze vrátí do pěti let. Od státu může každý na solární elektrárnu získat až 205 tisíc korun (necelá půlka ceny průměrné elektrárny).