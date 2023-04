Málo sněhu i zvýšené náklady. Sezona byla pro lyžařské areály náročná

„V průběhu jarních prázdnin a o víkendech se zejména za dobrého počasí jasně ukázalo, že zájem o lyžařská střediska je v Česku stále velmi vysoký. Návštěvnost atakovala předpandemická čísla a potvrdilo se, že pobyt na čerstvém horském vzduchu a pohyb na sjezdových tratích je stále velmi atraktivní,“ komentuje situaci na horách prezidentka Asociace horských středisek Kateřina Neumannová.

Podle ní ten, kdo letos na české hory přijel, byl i přes nezbytné navýšení cen s lyžováním a pobytem na horách spokojen. A to je dobrý základ i do příštích let.

„I přes obtížné podmínky provozu se jasně ukázaly přednosti našich středisek – jejich dostupnost a dobrá kvalita služeb, které se stále zlepšují. Ceny skipasů sice stejně jako všude v zahraničí v důsledku zdražení energií vzrostly, ale při dobrém plánování a využívání nákupních online systémů lze stále lyžovat za rozumné ceny,“ říká Neumannová.

Tržby pod normálem

Podle AHS je letošní zimní sezona v celkové návštěvnosti a tržbách pod dlouhodobým normálem. Zásadní vliv na horší finanční bilanci mělo výrazné zvýšení provozních nákladů a nutnost opakovaně zasněžovat.

„Situace je individuální. Skiareály, které mají kvalitní technické zasněžování a případně i akumulační nádrže, dosáhly zpravidla lepších ekonomických výsledků než menší nebo níže položená střediska. Průměrování je tedy velmi zavádějící,“ dodává Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek.

Doplňuje však, že i přes horší dosažené finanční výsledky, přetrvávající inflaci a další vlivy musí střediska v rámci možností dále pokračovat v investicích. Nejčastěji půjde o zkvalitnění technického zasněžování a zlepšení komfortu služeb.

„Jako zásadní se opět potvrdily investice do technického zasněžování a do souvisejících akumulačních nádrží. S výkonnějším systémem zasněžování lze zkrátit dobu přípravy sjezdovek na polovinu a dosáhnout tak i významných energetických úspor,“ říká Knot.

V porovnání se zahraničím však podle Knota stále zaostáváme i ve výstavbě akumulačních nádrží, které násobně zlepšují efektivitu zasněžování, a přitom chrání menší vodní toky. Dají se přitom využít i pro další účely, například jako vodní rekreační plochy, přečerpávací malé elektrárny, zdroj pro hašení požárů apod. Na přínosech nádrží se shodnou jak provozovatelé skiareálů, tak i vodohospodáři. Je tak zřejmé, že dokážou pomoci celému středisku a regionu.

„Stále platí, že technické zasněžování pracuje na principu voda a vzduch a voda je jen načas zadržena v krajině a nejde tak o její spotřebu. Podpora v podobě lepšího přístupu k posuzování a povolování investičních projektů a staveb je to, čím by stát skiareálům a horským regionům pomohl nejvíce,“ dodává ředitel AHS.

Velikonoční lyžovačka

Pro milovníky zimních sportů je zde stále možnost zajet si v závěru letošní sezony na české hory zalyžovat, na více než pěti místech v republice se lyžuje i o Velikonocích.

S propagací českých hor a podporou návštěvnosti pomáhala i letos agentura CzechTourism. „Zájem o české hory podporujeme všemi dostupnými prostředky. Kromě informací, které průběžně poskytujeme, jsme mimo jiné umožnili zažít na vlastní kůži nejdelší tuzemskou sjezdovku, které se pro veřejnost otevřela loni. Měří 3 400 metrů a jmenuje se Lázeňská, protože je modrá a spojuje to, co je pro západní Čechy, resp. Karlovarský kraj, klíčové, tedy hory a lázně,“ uzavírá Jan Herget, ředitel České centrály cestovního ruchu.