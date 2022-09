KOMENTÁŘ: Přelomový energetický summit. Hrozí další růst cen, píše ekonom Kovanda

Mezi řešení, u nichž hrozí eskalace, patří záměr Evropské komise zastropovat cenu plynu dováženého z Ruska plynovodní sítí. Polsko chce ještě přitvrdit. Rádo by zastropovalo dokonce i cenu ruského plynu, jenž se do EU dováží po moři ve zkapalněné podobě. České předsednictví se ovšem včera ozvalo s tím, že se zastropování cen ruského plynu pokusí z jednání stáhnout. Jde o rozumný záměr, přesto asi narazí na odpor Komise, jež s tématem počítá. Zastropování cen ovšem pravděpodobně povede k tomu, že jej Rusko do EU přestane dovážet zcela. Ostatně prezident Vladimir Putin o tom včera země EU ujistil.