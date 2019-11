KOMENTÁŘ: Euro je časovaná bomba, držme se od něj dál, říká ekonom Kovanda

Nejvýznamnější krok k přijetí eura od vstupu do EU. Zřejmě jeden ze členů bankovní rady ČNB „přeběhl“ a zvedl ruku pro spuštění intervencí, ač do té doby hlasoval proti. Který to byl, se dozvíme přibližně za dva měsíce, až se v lednu 2020 odtajní příslušný protokol.