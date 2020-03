Na Čechy dolehla drastická opatření proti viru, firmy se musí přizpůsobit

Wuchanský koronavirus v plné síle dorazil do Česka. Růst tuzemské ekonomiky by kvůli němu podle odhadů Raiffeisenbank mohl zpomalit pod 1,5 procenta, v krajním případě by se mohl dostat až do mírně záporných hodnot. Zvolnit by měl také růst spotřebitelských cen a lehce se nejspíš otřese i důvěra v tuzemské a světové trhy.