České firmy připravují své lidi na příchod epidemie, kvete práce z domova

Téměř všechny oslovené firmy nějak regulují cestování svých zaměstnanců. Zakázaly a zrušily služební cesty do Číny, Koreje a Íránu a také do rizikových oblastí Itálie. „Apelujeme na zaměstnance, aby necestovali soukromě ani pracovně do zemí a oblastí zasažených koronavirem,“ říká Filip Hrubý z České spořitelny. „Místo létání letadly doporučujeme video a telekonference,“ dodává Dana Dvořáková, mluvčí investiční skupiny KKCG.



Lyžování v Itálii = práce z domu

Home office se stal univerzální odpovědí na jakékoliv zdravotní pochybnosti u zaměstnanců v kancelářských firmách. Snaží se tak nejen předejít možné nákaze ostatních pracovníků, ale zároveň nevyvolávat strach a paniku – nikdo nechce pracovat vedle kolegy, který se vrátil z podezřelého regionu.

Tisíce Čechů, kteří si vyrazili nebo vyrazí na jarní lyžování na sever Itálie, mohou zřejmě mít v práci problém. Itálie definovala dva rizikové regiony – více rizikovou červenou zónu, s výskytem nákazy koronavirem, a žlutou zónu, kde by se mohla nemoc brzy objevit. Zbytek Itálie je bez zvýšeného rizika.

„Pokud nezbytně nutně musíte jet do Itálie, vezměte si 14denní home office. Bez výjimky, s nikým z Rohlíku se nepotkávejte,“ napsal Tomáš Čupr, šéf e-shopu s dovážkou Rohlík.cz, v e-mailu zaměstnancům.



„Manažeři jsou připravení konzultovat zdravotní stav zaměstnanců, kteří se budou vracet například ze severní Itálie, ještě před jejich příchodem na pracoviště, a případně jim doporučit právě režim home office na dobu 14 dnů,“ uvádí Martin Chalupský z innogy Česká republika, prodejce energií.

Roušky ne, avizují paniku

Zaměstnanci v řetězcích a službách příliš možností, jak se vyhnout osobnímu kontaktu s druhými lidmi, nemají. Vedení maloobchodů se zpravidla řídí doporučeními ministerstva zdravotnictví a sleduje stránky ministerstva zahraničí s rizikovými oblastmi.

Jejich lidé tak dostali vesměs instrukce zachovávat zvýšenou hygienu a mají k dispozici velkou zásobu antibakteriálních mýdel a dezinfekčních gelů.

„Dali jsme všem našim zaměstnancům v prodejnách včetně pokladních dezinfekční prostředky a proškolili jsme je ohledně dodržování hygienických zásad. V úseku pečiva jsme zvýraznili naše standardní upozornění pro zákazníky, aby při výběru pečiva používali rukavice,“ říká mluvčí řetězce Lidl Zuzana Holá.

Stejné to mají i v Albertu. „Zároveň máme přísná pravidla pro ty, kteří se vracejí ze zahraniční dovolené. Pokud se někdo vrací z kritické oblasti a má příznaky respiračního onemocnění, musí to nahlásit nadřízenému, spojit se s lékařem a zůstat v karanténě,“ říká Jiří Mareček, mluvčí řetězce Albert. Podle zákoníku práce má pak dotyčný nárok prvních čtrnáct dní na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Je to tedy stejné, jako když marodí.

K zakrývání úst rouškami se ale firmy v oblasti prodeje zatím neuchylují. „Zavedení roušek pro zaměstnance vnímáme nyní jako předčasné. Kolegové na výdejních místech nebo řidiči s respirátorem by v zákaznících mohli vyvolávat zbytečně nepříjemný pocit a nechceme vyvolávat jakoukoliv paniku,“ říká Pavla Hobíková, mluvčí e-shopu Mall.cz.

Respirátory na letišti

Naopak pro pracovníky Letiště Praha, kde je z principu věci větší pravděpodobnost narazit na cizince z různých částí světa, jsou i viditelné ochranné prostředky včetně roušek, respirátorů a rukavic, povolené. „Kterýkoliv zaměstnanec si o tyto pomůcky může zažádat,“ říká mluvčí Kateřina Pavlíková.

Státní instituce to s varováními k zaměstnancům nepřehánějí. „Prozatím jsme žádné instrukce svým zaměstnancům nedali,“ říká Jakub Vintrlík, mluvčí ministerstva financí. Úřad spoléhá na pandemický plán a případné plošné instrukce z ministerstva zdravotnictví.

„Jako preventivní opatření nám v případě nemocí slouží tři sick days, nicméně v případě krizové situace umožňujeme zaměstnancům pracovat z domova,“ říká Marie Lafantová, mluvčí státní banky ČMZRB.

„V jihokorejském Soulu, čínském Pekingu a italském Miláně pracují zaměstnanci z domova,“ doplnil Jiří Šebek ze státní agentury CzechTourism.