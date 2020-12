Lžíce na boty či kyblík. Některé prodejny omezují počty zákazníků i čísly

Se šedou lžící na boty se pohybují od čtvrtka například zákazníci v obuvi Deichmann v Přerově. Dostanou ji hned u vchodu, po upozornění personálu.

„Máme to tak ve všech prodejnách. Lžíci nabízíme hned, jak zákazníci přijdou, vracejí je pak po odchodu do dalšího kbelíku. Máme tak oddělené zvlášť čisté a zvlášť použité lžíce. Tak to aspoň hlídáme a pomocí lžící to máme přesně napočítané, kolik tady může být lidí. Zákazníci to berou v pohodě,“ řekla ČTK prodavačka v přerovské pobočce. „Lžic jsme měli dostatek, dokupovat jsme nemuseli,“ dodala.

Také ve velkých hobby marketech musejí mít zákazníci něco v ruce. Pokud například v OBI nepřijdou s košíkem, dostanou do ruky kyblík. Mezi zákazníky to zpočátku vzbuzuje úsměv na tváři.

Jako bych šel se smetím

„Připadám si, jako bych šel se smetím,“ podotkl v pátek v přerovské pobočce prodejny s úsměvem starší muž, když jej na nutnost kyblíku upozornil personál hned ve dveřích. Lidé se tak míjejí s kyblíkem v uličkách, nakonec ho však všichni využívají při nákupu pro odkládání drobností.

V prodejně se sportovním zbožím Sportisimo se zase rozhodli počítat zákazníky osobně. V přerovské pobočce na to vyčlenili dva zaměstnance, kteří monitorují vstupující zákazníky na tabletech a stejně tak je odečítají při odchodu, zjistila ČTK. Prodavači v obchodech s oblečením zase dávají zákazníkům při vstupu do rukou papírové tašky.

Čísla pomáhají najít košík

Ve velkých obchodech s potravinami vyřešili sledování počtu zákazníků podle vyhrazených košíků, které musejí mít zákazníci vždy při vstupu. Často jej také označují číslem. Netradiční označení pomáhá především zákazníkům, kteří jsou poznamenaní tím, že se při velkých nákupech zapomenou a své košíky často hledají. Nyní jim už stačí si pouze zapamatovat své startovací číslo.



Provoz většiny maloobchodních provozů vláda zakázala od 22. října. Prodejny se lidem znovu otevřely od čtvrtka, nutné je však dodržet opatření jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy.

