Tvrdost se může vyplatit, česká ekonomika se vzpamatuje dřív, míní analytici

10:21 , aktualizováno 10:21

Česká ekonomika by mohla při návratu k normálu těžit z toho, že zde byla restriktivní opatření kvůli šíření koronaviru zavedena dříve než jinde. Opatření by totiž mohla být i dříve odstraněna, a zotavení ekonomiky by tak mohlo nastat dříve. Tím by měly firmy více času i možností se připravit na otevření okolních trhů. Myslí si to analytici.