Epidemie koronaviru může českým podnikatelům pootevřít čínský trh

Na čínském trhu by se mohli po pominutí epidemie koronaviru uplatnit i čeští výrobci kvalitních ochranných masek, respirátorů a roušek. „Tyto produkty chybí i v současné době, ale české firmy mají příliš vysoké ceny, které nejsou pro Čínu atraktivní,“ informoval v rozhovoru s ČTK ředitel regionálního centra v Šanghaji státní agentury CzechTrade Aleš Červinka.

Po uklidnění situace by však mohla vzrůst poptávka po kvalitním zboží z nových materiálů, například z nanovláken.Čínská vláda se bude chtít podle Červinky připravit na případnou další epidemii. Vzroste tak poptávka po kvalitním vybavení nemocnic.

České firmy by rovněž mohly pokrýt poptávku po výrobcích pro zdravý životní styl, vitaminových doplňcích, organických potravinách nebo cereáliích. „Myslím, že i po skončení epidemie budou tyto výrobky velmi žádané. Lidé se chtějí cítit zdravě a jsou ochotni za to připlácet, to znamená i za dovážené produkty,“ řekl Červinka.

Čína je pro Česko 17. největším exportním trhem a druhým největším dovozcem. Vývoz v loňském roce činil 56,6 miliardy korun, dovoz dosáhl téměř 616 miliard korun.

Česko nabízí čínským firmám jako pomoc různé úlevy

Čínská vláda nabízí podporu společnostem podnikajícím v zemi, aby tak zmírnila dopady epidemie koronaviru. Firmy, které byly epidemií zasaženy a mají úvěry, mohou žádat o snížení úrokové sazby nebo odložení splátek. Úlevy mohou mít také na nájmu a odvodech sociálního pojištění.

„Pokud firma sídlí v objektu vlastněném státem, může požádat za únor a polovinu březnu o odpuštění nájmu,“ dodal Červinka. U komerčních nájmů vláda podle něj doporučuje snížení měsíční platby.

Firmy v Číně musejí pro obnovení provozu požádat místní samosprávu o povolení. Musejí přitom splnit řadu protivirových opatření. Například musí mít zajištěnou místnost pro člověka, který by měl teplotu. Firmy jsou povinné rozdávat a pravidelně měnit roušky a na každém pracovišti mít dezinfekci.

Nemoc COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, si v pevninské Číně vyžádala 1770 obětí a 70.548 nakažených. Podle Červinky je reálné, že roční HDP Číny by se mohl snížit až o procento. Z dlouhodobého hlediska však epidemie růst Číny podle něj nezastaví.