Horské areály jsou na jarní prázdniny připravené. Hotely mají téměř plno

„Díky nedávným mrazům se podařilo téměř všude doplnit dostatečnou vrstvu technického sněhu a následně přišlo i silné sněžení, které na sjezdovky i do krajiny přidalo někde i přes půl metru přírodního sněhu,“ říká Libor Knot z Asociace horských středisek.

Podle něj česká horská střediska dokážou, díky předchozím investicím do moderních zasněžovacích systémů a akumulačních nádrží, zachovávat kvalitní lyžařské podmínky i při případných teplotních výkyvech. Navíc, předpověď počasí na únor je příznivá.

Podle Asociace horských středisek jsou ceny za dovolenou na zimních horách v Česku o třetinu až polovinu nižší než v zahraničí. Dosavadní průběh zimní sezony potvrzuje nárůst cen v alpských střediscích, ale ceny na českých horách zůstávají velmi podobné loňským.

„Zatímco v Alpách skipasy meziročně podražily o pět až deset procent, dvě třetiny středisek v ČR loňské ceny skipasů udržely. A když už někde ceny měnili, tak jen málo – a hlavně, většinou směrem dolů. Rozdíly se pohybují v řádu jednotek procent, od minus čtyř do dvou procent,“ popisuje Knot.

Většina skiareálů využívá takzvané plovoucí ceny skipasů a cenové zvýhodnění online nákupů. Předprodejové ceny jsou o 30 procent a více výhodnější, takže lyžaři ušetří nemalé peníze. „Včasný nákup skipasů tak lyžařům ušetří i několik stovek korun a areály tak mohou regulovat také množství lyžařů na sjezdovkách,“ dodává Libor Knot.

Rozevírající se cenové nůžky mezi českými a zahraničními horami se už projevily v zájmu lyžařů. Podle průzkumu společnosti České podnikatelské pojišťovny servis z konce roku 2023 se na lyže do zahraničí v této sezoně chystá 14 procent Čechů, zatímco o rok dříve to bylo 22 procent. Deset procent dotázaných uvádí, že do zahraničí lyžovat sice v minulosti jezdili, letos je pro ně ale zahraniční lyžování příliš drahé.

Lyžaři objevují Polsko

V období jarních prázdnin budou hotely na českých horách obsazené více než loni, průměrně je zatím rezervovaných 80 procent kapacit. Žádané jsou zejména hotely pro rodiny s dětmi a blízko sjezdovek. Lyžovat ale Češi tradičně vyrazí i do zahraničí, poptávka letos roste po polské straně Krkonoš nebo Tater. Naopak Rakousko se u některých prodejců kvůli meziročnímu zdražení těší menší oblibě.

Vyšší obsazenosti než loni hotely na tuzemských horách dosáhnou podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka. „V případě prázdnin jsou rezervace většinou prováděny s větším odstupem a lidé je plánují více dopředu. Proto se domníváme, že zásadní storna již nebudou, naopak pokud někdo nechal rezervaci na poslední chvíli, může mít již problém sehnat odpovídající ubytování,“ uvedl. Ubytování letos podle něj ve většině zimních středisek zásadně nezdražilo.

Na Česko zatím připadá 54 procent lyžařských zájezdů prodaných na portálu Travelking.cz. Ze zahraničí roste zájem o Polsko či Slovensko, naopak méně vyhledávané je Rakousko. Že obliba polských skiareálů stoupá, eviduje také portál Slevomat.cz. „Možným důvodem jsou stoupající inflace a ceny pobytů v Rakousku,“ řekl manažer značky Slevomat.cz Martin Hrubý. Loni Češi podle něj za pobyt na horách utratili 20 257 korun, letos je to zatím 23 108 korun.