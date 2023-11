Na hory v zimě vyrazí 28 procent Čechů, meziročně o pět procent více

Do horských oblastí v zimě plánuje vyrazit 28 procent Čechů, meziročně je to o pět procent více. Většina, 19 procent, navštíví tuzemská střediska, čtyři procenta Čechů dají naopak přednost pouze zahraničí. Zbylých pět procent vyrazí na hory doma i za hranice. Vyplývá to z aktuálního průzkumu ERV Evropské pojišťovny, který má redakce iDNES.cz k dispozici.