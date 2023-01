Italská vláda chce jen ukázat, že s cenou paliv něco dělá, říká petrolejář

Ceny benzinu a nafty se v Itálii výrazně zvýšily na začátku roku, když přestaly platit nižší daně zavedené v loňském roce. Čerpací stanice by měly denně hlásit své ceny úřadům, které pak vypočtou denní průměrnou cenu za celou Itálii.

Tu budou muset provozovatelé vystavit na svých pumpách. Zákazník by tak měl na každé pumpě vidět dvě ceny. Aktuální, za kterou pumpa prodává, a „italský průměr“ z předchozího dne. Za opakované porušení nařízení hrozí pumpařům až pozastavení činnosti. Odbory provozovatelů čerpacích stanic v reakci na krok vlády chtějí 24. ledna vstoupit do stávky.

Bude se snažit italská vláda odvrátit stávku?

Podle mých zdrojů v pátek probíhala jednání mezi odbory sdružujícími provozovatele a nájemce čerpacích stanic a petrolejářskými asociacemi na jedné straně, s vládou na druhé, ale společná řeč nebyla nalezena. Jednání budou pokračovat v příštím týdnu.

Ivan Indráček

Cílem vlády je opravdu odvrátit stávku, asociace a odbory chtějí naopak přimět vládu ke stažení návrhu a přesvědčit ji, aby přestala ukazovat na čerpací stanice jako na viníky vysokých cen. Porovnáme-li ceny pohonných hmot v Evropě oproštěné od daní, tankují Italové za ceny nižší, než je evropský průměr. Má-li italská vláda pocit, že je draho, měla by ubrat na daních, a neházet vysokou cenu na čerpačky.

Kolik čerpacích stanic je v Itálii? A vstoupí do stávky všichni?

V roce 2021 jich bylo něco málo přes 22 tisíc. Do stávky prakticky vstoupí všichni provozovatelé čerpacích stanic, kteří se připojili k některému z odborových svazů, které stávku vyhlásily. Nutno podotknout, že s vládními opatřeními není spokojená ani společnost ENI, která je částečně vlastněna vládou.

Pumpaři by měli denně odesílat ceny pohonných hmot a vláda to následně do druhého dne zveřejnit, je to vůbec technicky možné?

Nechci nějak Italy podceňovat, ale museli by mít vyvinutý technický systém, program, který by uměl vzdáleně přijmout a během noci zpracovat údaje všech čerpacích stanic. A obávám se, že takovou věc k dispozici nemají.Navíc již nyní italské čerpací stanice sdělují ministerstvu své ceny každý týden nebo ihned po jejich zvýšení. Tohle by byla jen další administrativa navíc.

Nepoškodí toto vládní rozhodnutí také malé provozovatele?

Ano, určitě. Zveřejňování průměrné ceny vedle prodejní ceny poškodí provozovatele, kteří musí prodávat za vyšší ceny, protože mají vyšší provozní náklady – například čerpací stanice na ostrovech, v horách či odlehlých oblastech. Spotřebitelé si budou myslet, že ze strany dražších čerpacích stanic jde o zneužívání situace.

Měli by pumpaři kromě denních hlášení ještě nějaké povinnosti?

Ano, podle představy italské vlády by měli pro „průměrné ceny“ instalovat nové cenové totemy a to by stálo poměrně dost peněz. Není divu, že záměr vyvolal na straně vlastníků, provozovatelů i zaměstnanců čerpaček takový odpor. A řešit spory s vládou stávkou je v těchto zemích standardním řešením.