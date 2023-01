Přichází zásadní reforma emisních povolenek, zdraží pohonné hmoty i uhlí

Rozšíření na silniční dopravu v praxi bude znamenat, že si motoristé v každém litru benzinu a nafty připlatí za povolenku. Sice ji nebudou kupovat, ale distributoři paliv její hodnotu velmi pravděpodobně promítnou do konečných cen pro spotřebitele. Systém zvaný ETS 2 bude fungovat odděleně od toho současného. Základní hodnota, okolo níž by se cena nových povolenek mohla pohybovat, je 45 eur (asi 1 080 Kč) za tunu oxidu uhličitého. Pokud cena na delší dobu překročí tuto částku, uvolní se do oběhu více povolenek s cílem opět ji snížit.