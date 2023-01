Paliva v Česku za týden zdražila. Trend bude pokračovat, soudí odborníci

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V dalších týdnech bude podle analytiků zdražování pokračovat.

Pohonné hmoty v ČR zlevňovaly vytrvale od konce loňského října. Poté zdražily v prvních dnech letošního roku, aby následně dva týdny opět zlevňovaly. Zdražení, které přišlo v posledních dnech, analytici ale očekávali. Paliva jsou dražší než před rokem. Za benzin tehdy řidiči platili o 83 haléřů méně než nyní, nafta byla levnější o 2,29 koruny.

„Za růstem cen benzínu stálo nejen zdražení na burze v Rotterdamu, ale také postupný růst marží na našich čerpacích stanicích. Ty byly totiž z dlouhodobého pohledu na podprůměrných hodnotách. U nafty dokázala růst cen na burze prakticky eliminovat nadále posilující koruna. Poptávka po naftě na topné účely navíc slábne díky pádu cen zemního plynu a naplněným plynovým zásobníkům,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

V příštím týdnu očekávají experti pokračování růstu cen paliv. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček upozorňuje především na další zdražování ropy a také zvyšování velkoobchodních cen paliv v Evropě. „Benzin by opět mohl zdražovat rychleji, a cena benzinu i nafty by se tak mohla brzy vyrovnat,“ odhaduje Tyleček. Od silnějšího růstu cen podle něj ještě chrání řidiče silná česká koruna.

Další růst cen předpokládá i Lajsek. Podle něj bude efekt silné české koruny postupně slábnout a zároveň by dále měly růst marže obchodníků. Zdražování Lajsek přitom očekává i u nafty, a to kvůli blížícímu se embargu na dovoz ruských pohonných hmot do EU. „V podstatném zdražení by však pohonným hmotám mohly zabránit obavy o globální recesi,“ dodal Lajsek.

Nejlevnější jsou pohonné hmoty v Královéhradeckém kraji. Litr benzinu se u tamních čerpacích stanic prodává v průměru za 36,50 koruny, litr nafty za 36,88 Kč. Naopak nejvíce se za paliva platí v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 38,68 Kč, nafta se tam tankuje v průměru za 39,15 Kč/l.