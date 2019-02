Šéf Googlu přijel do Varšavy, slíbil střední Evropě miliony na rozvoj IT

Česko má podle předpokladů studie společnosti McKinsey na to, aby se nynější zhruba osmiprocentní podíl digitální ekonomiky na HDP do roku 2025 zdvojnásobil. „Po celém světě pomáháme lidem rozvíjet digitální dovednosti. Chceme proto v regionu do této oblasti investovat dalších 20 milionů dolarů do konce roku 2020,“ Google Sundar Pichai.

Peníze mají jít například na trénink a výuku znalostí a dovedností, které budou lidé potřebovat pro to, aby uspěli v digitální ekonomice. Soustředí se především na studenty, start-upy a vývojáře.

Pichai v rozhovoru popisuje, jaké služby může Google ve střední Evropě dál rozvíjet. „Existují nejméně dvě oblasti. Google nejen buduje služby, ale také staví platformy. Jedním z hlavních způsobů, jak chceme investovat do regionu, je dál pokračovat v rozvoji operačního systému Android, který je tu velmi populární,“ říká Pichai.

„A je tu navíc řada talentovaných lidí, kteří pro něj vytvářejí aplikace. Je to jeden z důvodů, proč jsme tu před několika lety spustili program Google pro startupy. Podobnou příležitost nabízejí i cloudová řešení, na nichž pracují naši vývojáři ve Varšavě,“ dodává.

Dvacet let s Googlem.

Ve Varšavě má Google zhruba čtyři stovky lidí, před pár lety dokonce v hlavním městě Polska otevřel kampus, kde vybudoval prostor startupům. Konkrétní odpovědi na otázku, zda Google rozjede vývojářské týmy také v Praze, kde má dnes jen malý obchodní tým, se však vyhnul.

„Celý region je pro nás důležitý, v posledních několika letech tu rosteme rychle ve srovnání se zbytkem Googlu. Máme tu nějakých sto milionů uživatelů. Máme dlouhodobý výhled, postupně budeme dělat víc, ale nyní nemůžeme být konkrétnější,“ říká.

V rozhovoru odpovídá také na otázky, kudy se společnost dál vydá či jaká budoucnost čeká mobilní telefony. A také na to, jak se společnost staví k „neférovému“ zdanění, kdy firma nenechává daně tam, kde jí vznikají tržby.