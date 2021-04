Český Firo-tour přestal prodávat zájezdy. Klientům tvrdí, že jen dočasně

Už na přelomu roku musel Firo-tour přestat nabízet vlastní zájezdy, protože mu vypršelo zákonem požadované pojištění proti úpadku a nové se mu nepodařilo zajistit. Několik měsíců pak fungoval jen jako cestovní agentura přeprodávající zájezdy jiných cestovních kanceláří. Ani ty už ale není aktuálně možné pořídit a uplatnit tak například voucher, který řada klientů jako u jiných cestovních kanceláří dostala náhradou za zrušené dovolené.



Na dotazy mluvčí Firo-touru nebo majitel Roman Fisek neodpověděli. „Chce do nás vstoupit nový investor. Zatím jsme dočasně přerušili činnost jako agentura, a jakmile to proběhne, budete si moci vybrat zájezd. Mělo by to být v květnu,“ dozví se potenciální zákazník na informační lince.

Jako o vážném zájemci o majetkový vstup do Firo-tour se v minulých měsících mluvilo o finanční skupině SPGroup, která podniká v příbuzných oborech, jako je hotelnictví a wellness a provozuje například Aquapalace Praha. „Nabídku Firo-touru, abychom do něj vstoupili, jsme opakovaně dostali, ale dnes je problematika cestovních kanceláří velmi složitá. Od ministerstva pro místní rozvoj dostávají potenciální pomoc v řádu kolem dvaceti milionů korun, mají ale závazky vůči klientům v řádu jednotek stovek milionů,“ řekl MF DNES majitel SPGroup Pavel Sehnal. Pokud se státní pomoc vůči cestovním kancelářím výrazně nezvýší, je tak podle něj prakticky vyloučené, aby právě SPGroup byla tím investorem, který Firo-touru pomůže.

SPGroup má přitom poměrně detailní přehled o dlouhodobější i aktuální finanční situaci Fira. Do portfolia skupiny totiž patří i pojišťovna Slavia, která v minulosti cestovní kancelář pojišťovala proti úpadku a měla tak přístup k reportům a byznys plánům. V zákulisí se proto hovořilo o tom, že by SPGroup do Fira vstoupila právě prostřednictvím Slavie. Výměnou za podíl by tak cestovní kancelář dostala pojištění a s ním zpět i možnost nadále pořádat vlastní zájezdy.

Problémy páté největší tuzemské cestovní kanceláře zesílily loni v létě, kdy kvůli finanční situaci musela požádat soud o vydání ochranného moratoria před věřiteli. To definitivně uplynulo na konci února a minulý týden společnost oznámila klientům čekajícím na výplatu peněz za neuskutečněné zájezdy, že se mohou přihlásit o své peníze u pojišťovny Slavie.

„V současné době činíme veškeré kroky k záchraně třicetileté tradice poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu pod značkou Firo-tour a.s. Za tuto dobu podnikání a odbavení statisíců spokojených klientů jsme si dokázali vydobýt své místo na tuzemském i zahraničním trhu. Překážkám v podnikání a situaci, jež zasáhla nejen cestovní ruch v likvidační intenzitě jsme odhodláni čelit, ale zároveň dostát svým závazkům a svému jménu,“ uvedla na svých stránkách společnost v souvislosti se zahájením odškodňování klientů.