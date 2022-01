Euromince a bankovky se před 20 lety dostaly mezi lidi. Přijmou je někdy Češi?

Schopnost sociálního porovnávání jsme získali v průběhu evoluce už někdy strašně dávno. Ale právě proto, že tuhle vlastnost sdílíme se šimpanzi, ji nelze brát na lehkou váhu. Naopak, co je hluboko v nás, to je důležité. Skutečný nebo vnímaný neúspěch v porovnání s ostatními proto může mít dalekosáhlé důsledky pro společnost i politiku. Za vším stojí emoce, a to i v zemi, kde lidé obvykle důkladně počítají, píše ekonom Miroslav Zámečník.