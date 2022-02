O příspěvek na energie požádalo sedmnáct tisíc lidí, čekalo se víc

Přesto je to zatím jen část z odhadovaného počtu uchazečů, kteří by příspěvek mohli získat. „Nově může o příspěvek žádat i mnohem větší skupina lidí, než tomu bylo doposud, podle některých odhadů by se mělo jednat o dalších 100 až 200 tisíc domácností,“ uvedl resort v tiskové zprávě.

Z dat Úřadu práce, který má dávky na starosti, vyplývá, že počet žádostí se zdvojnásobil v týdnu, kdy novelu schválil Senát (20. ledna) a podepsal ji prezident.

„Prvořadou starostí pro nás už během ledna bylo, abychom včas informovali všechny, kterých se vyplácení příspěvku může týkat,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka. „Vytvořili jsme proto orientační online kalkulačku dostupnou na webu www.energetickyprispevek.cz, kterou během jednoho týdne využilo více než čtvrt milionu lidí,“ dodal.

Informaci o příspěvku dostali podle něj mimořádně všichni příjemci únorového SIPO, který Česká pošta rozesílá více než 3 milionům adresátů. Informace putují k lidem i přes jednotlivá kontaktní pracoviště Úřadu práce.

K růstu cen energií se mimořádně sejde ve čtvrtek 17. února i Sněmovna. Mimořádnou schůzi vyvolalo opoziční ANO, které chce, aby Sněmovna obecně debatovala o vládní pomoci lidem zasaženým rostoucími cenami energií.

Hnutí ANO totiž stále prosazuje plošnou pomoc, například v podobě snížení daně z přidané hodnoty. Vláda Petra Fialy s plošnou pomocí nesouhlasí a chce pomáhat adresně, například právě přes přídavky, u kterých se nárok na získání prověřuje.