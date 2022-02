Ministři práce a průmyslu představí plány energetické pomoci domácnostem

Vláda Petra Fialy dosud odmítala plošné kompenzace například v podobě snížení či odpuštění DPH na energie. Prosazovala cílenou podporu, která podléhá ověření příjmů, například formou příspěvku na bydlení nebo dávky mimořádné pomoci.

O příspěvek na bydlení kvůli energiím požádalo podle ministerstva práce a sociálních věcí do začátku února sedmnáct tisíc lidí. Další podle úřadu přibývají každý den.

Přesto je to zatím jen část z odhadovaného počtu uchazečů, kteří by příspěvek mohli získat. „Nově může o příspěvek žádat i mnohem větší skupina lidí, než tomu bylo doposud, podle některých odhadů by se mělo jednat o dalších 100 až 200 tisíc domácností,“ uvedl resort v tiskové zprávě.

V případě firem ministerstvo průmyslu slíbilo analyzovat nejpostiženější odvětví s velkým podílem energetických nákladů. Jako řešení se podle něj nabízí kompenzace z plateb za emisní povolenky nebo přeplatků DPH. Ve hře jsou podle něho i překlenovací úvěry od státních finančních institucí nebo půjčky od komerčních bank se státní zárukou.

U domácností chce Síkela posunout limity pro ohrožení energetickou chudobou. Jednou z cest by mohly být speciální tarify pro postižené domácnosti. Pomoc má být i podle něho co nejvíce adresná.

K růstu cen energií se mimořádně sejde ve čtvrtek 17. února i Sněmovna.