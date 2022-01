Ministr Jurečka řekne, jak stát pomůže lidem s drahými energiemi

Nová vláda už dříve uváděla, že s drahými energiemi by tuzemským domácnostem měl pomoct hlavně příspěvek na bydlení. Poslanecká sněmovna proto minulý týden schválila zákon ve stavu legislativní nouze o zvýšení příspěvku. V případě elektřiny by mělo jít o navýšení o 37 procent a v případě plynu zhruba o 40 procent.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že finanční pomoc domácnostem zasaženým energetickou krizí je nyní největší prioritou vlády.

„Už jsme jednali s dalšími kolegy z úřadu práce a dalších resortů, abychom ještě rozeběhli komunikační kampaň. Dnes totiž víme, což přinesl i výzkum Daniela Prokopa, že je zde řada lidí, kteří by mohli žádat o příspěvek na bydlení, ale z celkového počtu lidí o něj žádá jen jedna třetina. Je to signál, abychom k lidem dostali maximální penzum informací, aby se nebáli a nestyděli. Měli by vědět, že to není jen pro sociálně nejslabší, ale že se v tom najde i středně příjmová rodina, která na podporu dosáhne,“ uvedl Jurečka v rozhovoru.