Češi elektrárny chtějí, ale ne za humny. Brání se větrníkům i úložišti

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Česko to má v elektroenergetice spočítané. Do roku 2025 se podle analýzy ČEPS stane čistým dovozcem elektřiny. Pokud se nechce za pár let potýkat s nedostatkem, musí co nejrychleji budovat nové zdroje energie ze slunce, vody, větru i jádra. Veřejné mínění jim v nejrůznějších průzkumech fandí, postoje lidí se ovšem výrazně mění v okamžiku, kdy má elektrárna vyrůst v blízkosti jejich obydlí.