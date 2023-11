Black Friday byl férový, říká hlídač shopů. Obchodníci se slevami nepodváděli

„Jak jsme předpokládali, průměrné výše slevy byly letos nižší než v minulosti. V minulých letech byla tato hodnota vyšší. Je to známka toho, že prodejci letos skutečně do svých výpočtů slev promítli novou legislativu a slevy počítali ze skutečných cen, za které zboží v posledních třiceti dnech prodávali,“ Michal Benatzky, marketingový ředitel společnosti Upgates, dodavatele e-shopových řešení.

Podle analýzy Hlídače shopů letos jednoznačně nejhůře dopadl Kaufland.cz, který spustil svoje internetové tržiště tento rok. Průměrné uváděné slevy v Black Friday nabídce byly 31 procent, kdyby se ovšem počítaly podle nových pravidel, dostaneme se na 5 procent. Špatně dopadla také Pilulka.cz (30 procent vs 22 procent).

„Naopak největší české e-shopy, které sledujeme už přes pět let – Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz, si dávají záležet a v naprosté většině případů jsou sladěny s novými pravidly. Z dalších námi monitorovaných e-shopů dopadl velice dobře Megapixel.cz a proti loňsku také Lidl.cz a KnihyDobrovsky.cz,“ popisuje Jakub Belada.

Lidé utráceli jako loni

Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve výprodejích Češi minulý týden na internetu utratili podobně jako loni, tedy více než sedm miliard korun.„Z informací od obchodníků vnímáme, že spotřebitelé už opět utrácí více než během roku, a zdá se, že Vánoce budou z pohledu e-commerce v zásadě úspěšné. Ještě nás ale čekají důležité tři týdny,“ řekl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

Největší poptávku e-shopy zaznamenaly po elektronice, hračkách, oblečení nebo kosmetice. „Pokud se týká kategorií, zde platí podle předpokladů tradiční obliba. Co do obratů, vítězí elektronika včetně mobilních telefonů. Pokud se týká počtu nákupů, nejvíce zákazníci objednávali hračky, módu a parfémy plus kosmetiku,“ uvedl k Black Friday Vetyška.

Během Black Friday byly slevy nabízeny napříč různými kategoriemi produktů, přičemž jejich průměrná hodnota dosáhla 23 procent. Zákazníci, kteří měli zájem o nové oblečení, mohli využít ještě výhodnějších nabídek, neboť oděvy mohli nakoupit až o 34 procent levněji. Pro ty, kteří měli zájem o nákup kosmetiky, byly slevy mírně nižší, a to okolo 21 procent. Největší úspory však byly u nákupu hodinek, kde prodejci nabízeli nebývale vysoké slevy dosahující průměrně až 52 procent.

Navzdory celkovému poklesu trhu e-commerce, který je primárně vedený velkými internetovými obchody, přichází společnost Shoptet, která podniká v oblasti pronájmu technického řešení e-shopů, s pozitivními zprávami a hlásí opětovný růst. Podle něj se v meziročním srovnání obrat na Black Friday zvýšil o deset procent. Nárůst návštěvnosti e-shopů se zvýšil dokonce o 26 procent proti předešlému víkendu.

„I přes letošní celkový pokles trhu se ukazuje, že malé a středně velké e-shopy si udržují stabilní tempo růstu a začínají konkurovat větším hráčům na trhu. Zákazníci investují více času do průzkumu trhu. Vyhledávají nejvýhodnější ceny, ale rovněž také projevují zájem o objevování unikátních produktů a služeb, které právě tyto e-shopy nabízejí,“ hodnotí výsledky Black Friday ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba.