Desetina lidí pořizuje vánoční dárky na poslední chvíli, ukázal průzkum

Přestože Vánoce přijdou již za necelé čtyři týdny, 45 procent dotázaných uvedlo, že o konkrétní podobě dárků pro své nejbližší nemá ještě představu. Mezi nabídkami obchodníků hledají, co je zaujme. To znamená, že s ubývajícím časem během prosince vzrůstá pravděpodobnost impulzivních nákupů v atraktivních akcích. Jen přibližně 18 procent dotazovaných ví předem, co přesně koupit, 37 procent má představu o druhu dárku, ale konkrétní věc nebo značku vybírá podle momentální nabídky.

„Na jednotlivých obchodnících nyní je, jaké akční nabídky připraví, protože 60 procent všech dotázaných jasně uvedlo, že dárky vybírá a nakupuje převážně ve speciálních předvánočních nabídkách,“ zdůrazňuje Tomáš Urban, obchodní ředitel CZC.

Pod stromečkem nejčastěji elektronika

Ne že by pod vánočním stromkem byla jen elektronika, nicméně 67 procent dotázaných se vyjádřilo tak, že mezi dárky, které pořizují pro své nejbližší, letos bude. Podle průzkumu 26 procent dotázaných v tomto ohledu ještě neví a jen sedm procent Čechů má jasno, že elektroniku dávat nejbližším nebudou. Přes 37 procent utratí dokonce za elektroniku víc než polovinu svého celého rozpočtu na dárky.

„Nejčastěji uvedli zákazníci mobilní telefony a chytré hodinky. Konkrétně u dárků nakupovaných pro ženu vedou hodinky, následují je těsně telefony a s větším odstupem sluchátka. V kategorii dárků pro muže se pak dělí o první tři místa mobilní telefony, herní příslušenství, sluchátka (chytré hodinky jsou v těsném závěsu). Samostatnou kategorií jsou dárky pro děti a dospívající, tady je pořadí následující: sluchátka, herní příslušenství, mobilní telefony, hry pro PC nebo konzoli a chytré hodinky,“ konstatuje Urban.

Většina dárku z pohodlí domova

Zajímavý je i způsob nákupu, který zákazníci preferují. Více než polovina respondentů dává při nákupu dárků přednost online objednávce i s dopravou domů nebo do blízkého místa. Více než třetina (38 procent) dotázaných objednává online, ale objednávku si dojdou vyzvednout osobně do prodejny. Jen jedenáct procent uvedlo, že preferuje kompletní nákup v kamenné prodejně bez předchozího objednání.

Čtvrtina respondentů počítá s tím, že by se chtěla vejít do pěti tisíc korun. Největší část (32 procent) uvedla, že je dárky na Vánoce pro nejbližší vyjdou pravděpodobně na 5 až 10 tisíc. Dalších cca 19 procent je připraveno utratit mezi 10 a 15 tisíci korunami a shodně přibližně 12 procent Čechů vloží do dárků mezi 15 a 20 tisíci či ještě více.

Jaké budou nejčastější dárky pro muže?

„V některých ohledech nás výsledky průzkumu překvapily, například mezi dárky pro děti jsme očekávali větší důraz na tablety či herní konzole. Obě tyto kategorie označila shodně jen asi pět procent oslovených,“ uzavírá Tomáš Urban z CZC, dvojky na českém trhu s elektronikou.