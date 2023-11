Černý pátek je tady. Láká na elektroniku bez falešných slev

„Někteří nedočkaví obchodníci se vytasili s prvními slevami již během minulého týdne a není vyloučeno, že ve slevových akcích budou někteří z nich pokračovat až do Vánoc. Při velkém propadu poptávky a vstupu nových hráčů na trh, jako je polské Allegro nebo Kaufland, ani nemají příliš na vybranou,“ uvádí Jan Rataj, šéf společnosti Upgates, dodavatele e-shopových řešení.

Výrazně mohou lidé ušetřit především na elektronice, mobilních telefonech, ale i oblečení, domácích spotřebičích či hračkách. Je to skvělá příležitost připravit se na Vánoce a pořídit dárky za nižší ceny. Výše slev mnohdy přesahují padesát procent.

Nakupující mají tento rok navíc větší jistotu, že nabízené slevy jsou skutečné, nikoliv falešné. Nová legislativní pravidla pro cenové akce uvádějí, že se sleva počítá z nejnižší ceny, jakou měl výrobek za posledních třicet dní.

Nákupní období v předvánočním čase, které začíná na takzvaný Black Friday neboli černý pátek, má svůj původ v USA a je pro maloobchodníky nejlepším obdobím v roce. Česko nevyjímaje.

Podle Tomáše Cverny z investiční společnosti XTB lze ale i přesto očekávat v maloobchodu propad. „Na vině je stále utažená měnová politika a relativně vysoká inflace, která zatěžuje spotřebitele. Ti i díky těmto aspektům budou ve velkém vyhledávat slevové akce, avšak kvůli vyšší srovnávací základně maloobchodu z loňska lze očekávat pokles. Situace se začne zlepšovat s nárůstem reálných mezd, které očekáváme od počátku příštího roku,“ doplňuje analytik.

V posledních letech se ovšem nákupy z kamenných prodejen přesouvají do onlinu, a tak Asociace pro elektronickou komerci (APEK) odhaduje, že Češi během slevových akcí na Black Friday letos utratí okolo sedmi miliard korun, tak jako tomu bylo v roce předešlém. Podle asociace slevový svátek internetovým obchodům každoročně přináší až trojnásobnou návštěvnost.

Ovšem podle Davida Filippova ze Skip Pay jsou letošní výzvy pro e-shopy jiné než v posledních letech. „Tlak na výměnu ceny za nižší stupeň kvality, to je něco, na co není česká e-commerce stavěná už ve svém základu. Bude tedy třeba opět sáhnout k inovacím, které se nedají odnikud opsat, a prokopat novou, ryze českou cestu,“ míní obchodní ředitel.

Vede elektronika

Mezi nejprodávanější produkty patří jako v dřívějších letech spotřební elektronika a černá elektronika. Podle průzkumů mají spotřebitelé v plánu nakupovat ve velkém i sportovní oblečení či potřeby. V neposlední řadě budou lidé vyhledávat kosmetiku, drogerii a parfémy. Nejmenší zájem by pak měl být o fotoaparáty či elektronické knihy.

Podle mluvčí společnosti Datart Petry Psotkové v posledních několika měsících až letech čeští spotřebitelé častěji vyhledávají způsoby, jak ušetřit. Nevadí jim proto si s nákupem počkat na slevovou akci, jako je právě Black Friday, kde mohou vybrané zboží pořídit za výhodnější ceny.

„Nejčastěji takto čekají s nákupem dražšího zboží, jako jsou větší domácí spotřebiče či televizory. Tradičně se v průběhu akce těší zvýšenému zájmu drobná elektronika, jako jsou mobilní telefony, sluchátka, notebooky, chytré hodinky či fitness náramky. Velký zájem zákazníci projevují také o malé domácí spotřebiče, jako jsou kávovary nebo kuchyňské roboty. Často se tedy jedná o produkty, které Češi o měsíc později najdou pod vánočním stromečkem,“ popisuje Psotková.

„Cena zboží tak již nemůže být obchodníky před akcí zvýšena a následně během ní snížena na původní úroveň. Cena zlevněného zboží se musí odvíjet od jeho nejnižší úrovně za posledních třicet dní, zároveň musí být spotřebitel o vývoji cenové hladiny informován. V návaznosti na novelu tak mohou spotřebitelé očekávat férovější jednání ze strany maloobchodníků,“ doplňuje analytik z XTB Tomáš Cverna.

Důvěřuj, ale prověřuj

Nutno zmínit, že nelze očekávat výrazné zlevňování všech produktů. „Spotřebitelům bych doporučil i přes úpravu legislativy, aby si ceny srovnávali na internetových srovnávačích. Jen tak totiž mohou nakoupit opravdu levněji, protože výrazně zlevněné produkty maloobchodníci střídají,“ dodává Cverna.

Výši celkových slev podle analytika ovlivní i fakt, že maloobchodníci nedisponují tak velkými skladovými zásobami, jako to bylo například v loňském roce. „Tedy letos je kladen menší tlak na vyprázdnění skladových zásob, slevy tak v mnohých případech nelze čekat extrémně vysoké. Spotřebitelé by si v této souvislosti měli pospíšit, protože možnosti jsou ve srovnání s loňským rokem omezené,“ upozorňuje analytik XTB.

A hlavním důvodem může být fakt, že logistické odvětví čelí nedostatku skladových prostor, rekordním cenám nájmů a zároveň nedostatku lidí ve skladech i za volantem. To vše by mohlo vést k prodlevám při doručování a omezenějším skladovým zásobám, a to nejen během slevového svátku Black Friday, ale hlavně během Vánoc.

Logistika je náročnější

„I když se Vánoce zatím zdají daleko, už nyní víme, že budou pro logistiku o stupeň náročnější než ty předchozí. Doporučujeme proto letos zákazníkům počítat s o něco delšími lhůtami pro dodání. Aby lidé stihli dárky z internetu zabalit pod stromeček, doporučoval bych je objednat nejpozději 19. prosince,“ varuje Petr Litavec z brněnského logistického centra, které letos očekává více než milion vyexpedovaných zásilek pro desítky e-shopů.

Nákupní horečka bude postupně sílit až do Vánoc. Mnozí spotřebitelé pak zaplní obchody ihned po svátcích a v novém roce, kdy na ně obvykle čekají další povánoční a novoroční výprodeje.