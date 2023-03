Bez reformy čeká dnešní čtyřicátníky důchod 12 tisíc korun, spočítala studie

Na jeden důchod se dnes skládají tři ekonomicky aktivní lidé. Data společnosti Cyrrus ukazují, že v blízké budoucnosti čeká český důchodový systém skokový propad. Za dvacet let už to totiž budou jen dva.

„Odvody putují v ten samý rok důchodcům,“ připomíná hlavní analytik Vít Hradil. „Sociální pojištění nikde nečeká nachystané na dobu, kdy půjdou do penze lidé, kteří jej odváděli.“ Výše důchodů se bude odvíjet od demografické křivky, růstu ekonomiky a politických rozhodnutí.

Důchodový systém je přitom v deficitu dlouhodobě. Podle Hradila otázka dalece převyšuje jedno volební období, proto politická reprezentace otázku neřeší efektivně. Bez důchodové reformy se ale stát bude jen zadlužovat. Podle analytiků hrozí dosažení dluhové brzdy při deficitu 55 procent HDP do deseti let, to je výše, kterou ústavní zákon nedovoluje překročit.

Ročník 1985 vymete úplné dno

Analýza počítá, že stát potom uvede důchodový systém do rovnováhy tím, že sníží podíl důchodu k průměrné mzdě. Zatímco si ročník 1965 užije podobný důchod, jako mají současní penzisté, plný dopad krize pocítí dnešní čtyřicátníci.

„Ročník 1985 vymete úplné dno, budoucí důchodci dostanou čtvrtinu průměrné mzdy,“ komentuje vyhlídky Hradil. To dnes odpovídá důchodu zhruba 12 tisíc korun.

Vedoucí analytického oddělení Cyrrusu Anna Píchová poznamenává, že při zachování soudobé životní úrovně, budou muset lidé vzít starost o důchod do vlastních rukou. Podle studie by dnešní dvacátník musel při dynamickém investování odkládat necelých tisíc korun měsíčně. Když se vydá konzervativní cestou termínovaných vkladů, vyšlo by ho to na osm tisíc.

„Čím dřív, tím líp,“ zní univerzální poučka pro dobu, kdy si začít spořit. „Do podvědomí mladých lidí se dostává, že se o sebe budou muset postarat sami. Spoléhat se na stát není strategické řešení,“ podotýká Píchová.

Podle analytičky je pro dvacátníky důležité se začít vzdělávat v oblasti financování. „Informace jsou dostupné, investiční svět se popularizuje,“ komentuje analytička. Dodává, že konzultace s finančním poradcem může být jedna z cest, zdůrazňuje ovšem, že je třeba zapojit kritické myšlení.

Kolik musím ukládat při dynamickém investování (důchod od 65 do 80 let věku) Oproti dnešním důchodcům se chci mít Jsem... Hůře o 25 % Stejně Lépe o 25 % Lépe o 50 % dvacátník 283 Kč 982 Kč 1 680 Kč 2 379 Kč třicátník 752 Kč 2 054 Kč 3 355 Kč 4 657 Kč čtyřicátník 1 480 Kč 3 890 Kč 6 300 Kč 8 710 Kč padesátník 612 Kč 5 752 Kč 10 891 Kč 16 030 Kč

Kolik musím ukládat na spoření na peněžním trhu (důchod od 65 do 80 let věku) Oproti dnešním důchodcům se chci mít Jsem... Hůře o 25 % Stejně Lépe o 25 % Lépe o 50 % dvacátník 2 272 Kč 7 891 Kč 13 509 Kč 19 128 Kč třicátník 3 516 Kč 9 602 Kč 15 687 Kč 21 772 Kč čtyřicátník 4 187 Kč 11 005 Kč 17 822 Kč 24 640 Kč padesátník 1 103 Kč 10 364 Kč 19 624 Kč 28 884 Kč

Zdroj: Cyrrus