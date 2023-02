Jak by měly vypadat důchody? V Rozstřelu odpoví ekonomka Danuše Nerudová

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Danuše Nerudová působila v komisi pro spravedlivé důchody, kterou v letech 2019 až 2020 zřídila tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s cílem najít udržitelný důchodový systém v Česku.

Ekonomka bude odpovídat mimo jiné na to, proč si myslí, že stávající vláda zatím nedodala ucelený a koncepční návrh změn důchodových parametrů a návrh samotné důchodové reformy, i na to, zda si vláda nenechává zbytečně někde unikat peníze, které by pomohly snížit obří schodky státního rozpočtu.

Řeč bude také o zrušené EET nebo o tom, zda by se měla vrátit superhrubá mzda i o způsobu komunikace současné vlády.