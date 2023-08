Limit na splátky u hypoték padl, zájem roste. Čeká se ale na snížení sazeb

Až do července platilo, že žadatel o hypotéku směl na splácení vynakládat maximálně 45 procent svého čistého příjmu měsíčně. Pro klienty do 36 let věku byla hranice posunutá až na 50 procent.

Nově banky nemají povinnost k ukazateli DSTI přihlížet. Mohou se však individuálně rozhodnout, že budou nadále uplatňovat tento ukazatel, jen s větší benevolencí. Což se v současné době děje. „V případě klientů mladších 36 let může míra DSTI dosáhnout až 60 procent, u klientů starších 36 let pak může míra DSTI dosáhnout až 55 procent,“ říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

Co však platí v jedné bance, může být v druhé jinak. „Zrušení limitu DSTI aplikovaly banky v rozpětí 50 až 70 procent,“ dodává obchodní ředitel finanční skupiny Partners Jan Brejl. Došlo tedy spíše k uvolnění ukazatele, než k jeho úplnému zrušení.

I uvolnění zmíněného parametru však může mít na hypoteční trh vliv. „U některých klientů tato úprava přispěla k možnosti získání vyššího úvěru, tedy se jim rozšířila nabídka nemovitostí, ze kterých mohou vybírat,“ říká Brejl.

Vyšší počet žádostí o hypotéku registrují v posledních týdnech například v AirBank. „A to i přesto, že letní období bývá v tomto ohledu tradičně mírnější. Do zvýšeného zájmu o hypotéky se určitě promítlo i červencové zrušení limitu ukazatele DSTI, který v dostupnosti hypoték hrál důležitou roli,“ říká Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb Air Bank. Dalším faktorem pak může být i určitý pokles cen nemovitostí v některých regionech.

Například v České spořitelně ale zatím výraznou změnu nepozorují. „Samotné uvolnění parametru DSTI ze strany ČNB nemělo na míru zájmu o hypotéky dramatický vliv,“ říká Filip Hrubý. Banka však zaznamenává dlouhodobý pomalý zvyšující se trend zájmu. „Po loňském meziročním propadu zájmu o hypotéky o více než polovinu registrujeme od začátku roku velmi mírný ale setrvalý růst zájmu v řádu jednotek procent měsíčně,“ dodává.

Postupné oživování trhu ale nesouvisí s DSTI jako spíše s faktem, že lidé, kteří potřebují financovat vlastní bydlení, začali akceptovat stávající úrokové sazby a přestali vyčkávat na jejich snížení.

Samotné zrušení ukazatele DSTI přispělo k vyšší dostupnosti hypotečních úvěrů, ale k výraznému oživení trhu s hypotékami zatím nestačilo. „Vzhledem k vysokým úrokovým sazbám a vysokým cenám nemovitostí je hlavním důvodem nižšího zájmu o hypotéky absolutní výše splátky úvěru a také požadavek na vlastní zdroje,“ informuje Jan Brejl.

Jde o zbývající dva ukazatele, které ČNB stále nechává v platnosti, a které musí žadatelé splnit. Výše celkového zadlužení vzhledem k příjmům žadatele, tedy DTI ukazatel (debt to income) nesmí přesáhnout 9,5násobek ročního příjmu žadatele do 36 let a 8,5 násobek u starších žadatelů. Hypotéky s vyšším koeficientem mohou banky poskytovat pouze na výjimku.

Druhým stále platným ukazatelem je LTV (loan to value), který představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Pro žadatele do 36 let nesmí až na výjimky LTV přesáhnout 90 procent, u ostatních žadatelů pak 80 procent.

V praxi tedy žadatelé stále musí disponovat částkou odpovídající deseti až dvaceti procentům z hodnoty nemovitosti a mít dostatečný roční příjem, aby dosáhli na požadovanou výši hypotečního úvěru. Pro některé se tak ani po zrušení ukazatele DSTI nestaly hypotéky dostupnější, protože mají buď nižší příjmy, nebo nedostatečný finanční základ na hypotéku.

Zrušení parametru DSTI způsobilo mírné probuzení trhu. I vzhledem k letním měsícům a dovolených s nimi spojených se neočekává, že by v dohledné době nastal výrazný zvrat. K němu by mohlo dojít, pokud by například Česká národní banka snížila úrokové sazby.

„Dojde-li k poklesu sazeb ČNB, není vyloučeno, že banky na tento pokles zareagují zlevněním hypoték, nicméně nelze spekulovat do jaké míry toto zlevnění akceleruje již probíhající oživování zájmu o hypotéky, které pozorujeme od začátku roku,“ dodává Hrubý.

To potvrzuje také Jan Brejl: „K zásadnímu oživení trhu dojde ve chvíli, kdy začnou významně klesat úrokové sazby, což ale nebude dříve než začátkem příštího roku,“ uzavírá.