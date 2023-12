Olympionik Kostelecký: „Koupě Perazzi bude důvod, proč si najít Česko na mapě.“

Už přes 20 let střílí z brokovnice Perazzi, výrobku stejnojmenné italské rodinné firmy, která vyrábí nejlepší sportovní a lovecké brokovnice na světě. S nadšením přijal zprávu, že firma Perazzi se dostala do českých rukou: 80procentní podíl v ní koupila globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem.

Jak dlouho už používáte brokovnici Perazzi a proč?

Perazzi používám jako sportovec už od roku 2002, tedy přes dvacet let. Firma mě oslovila v situaci, kdy jsem hledal nového partnera, který by mi poskytl nejen dobrou zbraň, ale i skutečně kvalitní a osobní servis. Perazzi se ke mně od počátku chová skvěle. Mám nejlepší brokovnici na světě a k ní i perfektní služby. Původně jsem stejně jako celá česká reprezentace v trapu používal zbraň jiné značky, se kterou jsem ale nebyl spokojen. Přechod k Perazzi jsem si musel vyvzdorovat, byl jsem v tomto ohledu průkopník, ale díky mně pak k Perazzi přešli i další čeští střelci.

Nejste jen střelcem z brokovnice Perazzi, ale také jejím zástupcem na českém trhu. Jak se vlastně prodává tak specifický produkt?

Nejedná se o tuctové zboží. Ke každému českému zákazníkovi mám zcela individuální přístup. Spíš než prodejcem jsem průvodcem v procesu, zaštiťuji značku svým jménem. Každá zbraň se dělá zákazníkovi individuálně na míru. Ideální tvar pažby, který hodně ovlivňuje ovládání zbraně, a tedy přesnost střelby, se definuje přímo se zákazníkem v továrně Perazzi a já jsem vždy přitom.

Když vás tedy kontaktuje český zájemce, že chce Perazzi, co následuje?

Perazzi není zbraň pro každého. Kontaktují mě lidé, kteří vědí, co chtějí. Se zájemci o Perazzi se vždy osobně potkám, radím jim, začátečníkovi poskytnu individuální kurz. Jsem vlastně koučem. Pak kontaktuji Perazzi, a tím míním přímo spolumajitele Maura Perazziho. Se zákazníkem jedu osobně do továrny Perazzi v Lombardii, a tam mu obrazně řečeno „bereme míry“, aby mu byla vyrobena zbraň podle jeho potřeb, včetně tvarování pažby.

Proč je pažba tak důležitá?

Tvar pažby se definuje podle výšky, váhy i rukou střelce. Milimetrový rozdíl ve tvaru pažby může výrazně ovlivnit přesnost střelby. Na vzdálenost 30 metrů se zásah posune o několik centimetrů.

Jak často jste vlastně ve výrobním závodě Perazzi?

Záleží na objednávkách. V některých letech jsem byl v podniku i 20krát. Továrna Perazzi je pro mě v podstatě druhý domov. Dobře znám Maura i Robertu Perazzi, potomky zakladatele, kteří továrnu řídí. Jsou to skvělí lidé.

Jak těžké je obstát s tak jedinečnou zbraní v konkurenci na trhu?

Není to lehké, ale cílová skupina zákazníků ví, do čeho jde. Že získávají nejlepší zbraň na světě, na které je poloviční podíl ruční výroby. Perazzi je natolik specifická zbraň, že pro ni konkurence v pravém slova smyslu neexistuje. A patří k ní i jedinečné doprovodné služby.

Vysvětlete laikovi, čím se Perazzi liší od jiných brokovnic?

Těžko najdete výrobce zbraní, kde by se zákazníkovi osobně věnoval spolumajitel, měřil mu pažbu a testoval s ním zbraň ve střeleckém tunelu. Perazzi má promakané rozložení váhy pro ideální pohyb zbraně, má nejmenší možný zpětný ráz. Perazzi je od svého vzniku lídrem na trhu. Jako první přišli s vyjímatelnou, vyměnitelnou spouští, speciálním zakončením hlavně, které omezuje rozptyl broků, a stavitelnou pažbu.

Jak důležitá je kvalita zbraně pro dobrý sportovní výsledek?

Absolutně: Dobrý výsledek dělá dobrá zbraň. Proto jsem chtěl k Perazzi přejit. Za 20 let používám teprve druhou zbraň od Perazzi. S původní zbraní jsem vystřílel 500 tisíc nábojů a mohl bych jí používat dál, je v podstatě nedotčená. Znám brokovnice Perazzi, které vystřílely přes milion ran, a stále dobře slouží.

Můžete naznačit, jaké je cenové rozpětí brokovnic Perazzi?

Ceny sportovních zbraní začínají na 12 tisících eurech, ale v závislosti na požadavcích zákazníka můžou dosáhnout několika desítek tisíc eur. Záleží i na zdobení, tedy rytinách. Kupujete si nejen zbraň, ale i umělecké dílo. Perazzi si pořizují také sběratelé, kteří vůbec nestřílí. Je to svého druhu i investiční aktivum.

Kdo vlastně používá brokovnice Perazzi kromě sportovců? Je to zbraň pro bohaté?

S tím bych nesouhlasil. Perazzi si kupují nejen bankéři, podnikatelé či šlechtici, ale i hajní a myslivci. Na Perazzi si může našetřit i člověk s normálními příjmy, pokud je jeho přání vlastnit nejlepší zbraň. Z Perazzi střílí i ženy, skvělé střelkyně. Například Barbora Šumová, která reprezentovala ČR na olympiádě v Tokiu ve skeetu.

Není trochu škoda, že Perazzi vyrábí „jen“ brokovnice? Proč nerozšíří své portfolio o jiné střelné zbraně?

Co není, může být. Určitou dobu vyráběli například loveckou kulovou kozlici. Teď, když si většinu v Perazzi kupuje CSG jako silná globální skupina, rodina Perazzi získává jistotu, stabilitu a s tím i prostor na případné rozšíření produktů.

Už jste zmínil, že Perazzi získala českého majitele, globální průmyslově-technologickou skupinu CSG. Jak tato zpráva podle vás zapůsobí mezi světovou sportovní i loveckou komunitou?

V ČR to bude přijato s nadšením. Ve světě to může způsobit menší šok a s ním budou spojená očekávání, k čemu změna vlastnictví povede. Klíčové je, že firmu nadále spoluvlastní a řídí rodina Perazzi. A ta získává vstupem silného partnera novou perspektivu. Jsem přesvědčen, že sportovní i lovecká komunita ve světě brzy pochopí, že to je krok, který je důležitý pro dlouhodobou stabilitu, prosperitu a rozvoj značky. Určitě to prospěje známosti naší země. Koupě Perazzi bude pro světovou střeleckou komunitu důvod, proč si najít Českou republiku na mapě.