Podání daně z příjmu bude snazší, plánuje ministerstvo. Mění se i lhůty

Rezort financí poslal k připomínkám novelu daňového řádu. Úřad plánuje vznik internetového daňového portálu pod názvem MOJE daně, přes který si lidé budou moci vyřizovat online své daňové záležitosti s finančním úřadem. První daně by lidé takto mohli platit pravděpodobně od roku 2021.

Systém by měl být podobný internetovému bankovnictví: lidé by si na internetovém portálu mohli dobrovolně zřídit vylepšenou daňovou informační schránku (existují už dnes, ale moc toho neumí).

Přihlašovat by se k ní mohlo přes e-občanku, přes datovou schránku nebo zcela novými přihlašovacími údaji, které se dotyčný vyzvedne na finančním úřadě. Podle ministryně financí Aleny Schillerové tak na berních úřadech skončí pravidelné sáhodlouhé fronty.

Ministerstvo zároveň slibuje, že poplatníci už nebudou muset otrocky vyplňovat všechna políčka v daňových přiznáních, ale IT systém je sám předvyplní na základě informací, které už úřad o klientovi má. Dotyčný bude také mít ve svém daňovém „internetovém bankovnictví“ přehled o tom, jaké daně a kdy státu odvedl.

Dosud se přiznání dalo podávat elektronicky jen za pomoci daňové schránky či elektronického podpisu, to ale bylo pro řadu lidí složité. I to byl důvod, proč si lidé nechtěli dobrovolně zřizovat daňové schránky, protože v tom případě bylo elektronické podání přiznání k dani z příjmu povinné. To nově odpadne.

Zvýhodnění digitálu

Nicméně za elektronickou komunikaci s finančním úřadem čekají poplatníka výhody: „Bude mu prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc a také získá benefit v podobě dřívějšího vrácení přeplatku na dani - místo 30 dní ho dostane do 15 dnů,“ uvedl úřad.

Na druhou stranu má skončit několikadenní tolerance za pozdní přiznání (ta zůstává jen u DPH, spotřebních daní a daně z hazardu). Jde o 4 pracovní dni na pozdní zaplacení daně a 5 dní u pozdního přiznání. U menších daní jako jsou ty z nemovitosti, by to ale nemělo vést k pokutě, protože se zároveň zvýší limit, kdy pokuta vzniká - dřív než úroky z prodlení dosáhnout pětistovky, nic se neděje. Dnes úřad pokutu posílá od dvou stovek výš.

Ministerstvo chce také vyhovět vývozcům a velkých firmám, které dnes musejí dlouho čekat na „vratku DPH“ (nadměrný odpočet) a na finančním úřadě jim tak i několik měsíců visí i desítky milionů korun. Úřad přestane zadržoval tu část vratky, kterou nekontroluje, vyplatí ji formou zálohy - pro případ, že by přece jen přišel dotyčnému na daňový nedoplatek či dokonce podvod. Návrh také snižuje sankce - úroky z prodlení o šest procent. Na druhé straně v situacích, kdy úrok vyplácí finanční úřad za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, zvýší se sazba o dvě procenta.

IT komplikace

I když se novela schválí, bude třeba portál technicky vytvořit a naprogramovat. A to může být komplikace. Původně měla vše dodat společnost Huawei, která vyhrála veřejnou zakázku, nicméně po varování Úřadu pro kybernetickou bezpečnost ministerstvo zakázku zrušilo. Kdo jí bude dělat nově, zatím úřad neřekl.

„V současné době finalizujeme architekturu a konkrétní podobu technického řešení portálu,“ říká Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí. Více informací chce ministerstvo zveřejnit zhruba za měsíc.

Návrh by po projití legislativním procesem mohl vstoupit v účinnost od září 2020.