Berňák vymění IBM, daňový IT systém je nejzastaralejším ve veřejné správě

K poslednímu prosinci roku končí dodavateli IBM smlouvy na provoz a rozvoj systému, který je nejdůležitějším, nejdražším, ale také nejzastaralejším IT systémem ve veřejné správě. Generální finanční ředitelství (GFŘ) aktuálně neuvažuje o prodloužení smluv bez soutěže, jako se to dělalo od roku 1993, kdy začal ADIS fungovat.



„GFŘ připravuje otevřené výběrové řízení na provoz a rozvoj IS ADIS na následující čtyři roky tak, aby do nasazení nového systému byl zajištěn výběr daní,“ uvedl Jakub Vintrlík, mluvčí ministerstva financí.

Důvodem je podle něj obava z toho, co by na to řekl antimonopolní úřad. Ten se k zadávání zakázek bez soutěže v posledních letech často negativně vyjadřuje. Podle Vintrlíka stojí každoročně provoz ADIS 105 milionů korun bez DPH. Dalších 420 milionů podle registru smluv nicméně inkasovala jen v letech 2017 až 2019 za různé další úpravy a rozvoj systému.

Současná 26 let stará podoba daňového IT systému neulehčuje finanční správě práci tak, jak dnešní úroveň IT technologií umožňuje a jak by za peníze daňových poplatníků měl. Nejnověji ho zkritizovala včerejší kontrolní zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na utrácení za IT systémy při správě daní. Mimo jiné kritizuje předražení systému pro elektronickou evidenci tržeb, které do ADIS rovněž dodávala bez výběrového řízení IBM.

Místo desetiny polovina času

Kontroloři nabízejí srovnání toho, jakými aktivitami jsou vytíženi pracovníci Finanční správy v Česku, v Estonsku, Rakousku a Belgii. Zatímco český berní úředník stráví naťukáváním a hledáním informací v IT systému ADIS celkem 56 procent času, v zahraničí to není víc než desetina času.

Tam věnují největší pozornost daňovým kontrolám, na něž padne až polovina času (v Česku pětina) a také na podporu poplatníků-klientů, které věnují více než čtvrtinu času (v Česku čtyři procenta).

Za to, že nemá Finanční správa a ministerstvo financí k ADIS majetková práva, si mohou podle kontrolorů samy. „GFŘ jako současný správce IS ADIS stav vendor lock-in (závislost na jednom dodavateli) udržovalo a rozšiřováním IS ADIS o další funkcionality a moduly svou závislost dále prohlubovalo,“ konstatuje zpráva NKÚ.

Změnu daňového IT systému ostatně doporučila už studie poradenské společnosti Deloitte, kterou si dala Finanční správa udělat v roce 2016. „Zastaralost systému generuje enormní pracovní neefektivitu... a nákladnost při každé úpravě. Za prostředky, za které se ADIS každý rok nedostatečně ‚záplatuje‘ a rozšiřuje, lze pořídit provoz a rozvoj moderního daňového systému... Také klíčový proces daňové kontroly je oproti mezinárodnímu standardu zcela nedostatečný. Přes 5 000 pracovníků lze nasadit na kontroly, na místo provádění rutinních transakcí v ADIS bez přidané hodnoty,“ uvedla studie.

Závislost na jednom dodavateli

Zásadní překážkou pro to, aby finanční správa otevřenou soutěž už dávno vypsala, je to, že stát nevlastní autorská práva k ADIS a nemůže s ním nakládat. „GFŘ intenzivně vyjednává s firmou IBM Česká republika o podmínkách převodu majetkových práv z IBM na GFŘ,“ uvedl Vintrlík. Podle IT podnikatele Michala Blahy, dlouhodobého kritika ADIS a tvůrce webu Hlídač smluv (umožňuje kontrolu veřejných zakázek), je v praxi zcela nereálné, aby ADIS provozoval někdo jiný. „Jde o extrémně rozsáhlý, komplikovaný a zastaralý systém, který nezná nikdo jiný než IBM a jeho subdodavatelé, které GFŘ i IBM tají,“ říká. „Bude zázrak, pokud se výběrové řízení stihne vypsat včas a nebude napadeno,“ dodává.

Finanční správa si zadala a letos očekává dodání analýzy od poradenské firmy KPMG, která má rozebrat současný stav a navrhnout, jak má „nový ADIS“ vypadat a jak k němu dospět. Na jejím základě se vypíše výběrové řízení.

Podobný problém se závislostí na jednom dodavateli má například ministerstvo práce, které opakovaně prodlužuje provozní smlouvy s dodavatelem na IT systém pro úřady práce. Otevřenou soutěž sice vypsalo už v roce 2015, ale dosud nedokázalo výměnu systémů dotáhnout do zdárného konce. Problémy mají i další resorty, jen se o nich tolik nemluví.

Informační systém ADIS funguje od roku 1993. Je postaven na programu T602 z přelomu 80. a 90. let minulého století. Nedá se v něm otvírat více oken, používat myš, často zamrzá. Finanční správa však na ADIS vidí i pozitiva: „Za celou dobu provozu nedošlo k havárii systému, nebo dokonce ke ztrátě dat,“ vyzdvihla v tiskové zprávě.